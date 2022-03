W Halo Infinite można już grać, ale prace nad tym tytułem wcale się nie zakończyły. Twórcy chcą dodać jeszcze wiele elementów, ale proces nie przebiega tak płynnie, jak początkowo przewidywano.

Halo Infinite – co-op znów opóźniony

Halo Infinite ma się jeszcze doczekać kooperacyjnej kampanii. Ominęła ona premierowe wydanie, ale spodziewaliśmy się – bo takie też były zapowiedzi – że trafi do gry wraz z Sezonem 2. Teraz wiemy już, że tak się nie stanie, a przynajmniej nie będzie ona gotowa na dzień startu. Wciąż jest nadzieja, że pojawi się w trakcie.

Sezon drugi w grze Halo Infinite rozpocznie się 3 maja bieżącego roku, a na ten dzień kooperacyjna kampania nie będzie gotowa. – „Robimy ogromne postępy, [ale] rzeczywistość jest taka, że przygotowanie jakościowej, w pełni funkcjonalnej rozgrywki sieciowej dla 4 graczy w rozległym świecie Halo Infinite zajmie więcej czasu. Zależy nam również na zapewnieniu wspaniałej rozgrywki kooperacyjnej dla dwóch graczy na podzielonym ekranie”, czytamy.

Halo Infinite: 2. sezon ze szczegółami

W Halo Infinite możesz pograć na konsolach Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One, jak również na komputerze. Tryb multiplayer jest dostępny za darmo i już 3 maja doczeka się dużej aktualizacji. Drugi sezon – bo o nim mowa – zostanie zatytułowany Lone Wolves i przyniesie sporo nowości.

Lone Wolves to między innymi nowe mapy, nowe elementy kosmetyczne, potrzebne zmiany balansu, trochę nowych przerywników filmowych i (pomimo braku co-opa) nowe tryby zabawy. Będą to: Last Spartan Standing (czyli eliminacja w formacie każdy na każdego) oraz Land Grab (którego szczegółów jeszcze nie znamy). Więcej informacji poznać mamy w kwietniu.

Główny projektant multiplayera odchodzi z 343 Industries

W kontekście wspólnego grania trzeba wspomnieć o jeszcze jednej weekendowej wiadomości. I ta również nie należy do pozytywnych. Rzecz mianowicie w tym, że szeregi 343 Industries opuścił Andrew Witts – człowiek, stojący na czele zespołu projektującego tryby wieloosobowe w Halo Infinite.

Projektant, w którego portfolio znajdują się również takie tytuły jak Guild Wars 2, Lawbreakers czy Rainbow Six Siege, podziękował całej ekipie i przyznał, że potrzebuje odrobiny odpoczynku.

Źródło: GamingBolt, informacja własna