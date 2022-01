Serial Halo wreszcie wychodzi na ostatnią prostą. Po latach czekania znamy wreszcie dokładną datę premiery, a na dobry początek dostaliśmy jeszcze świeżutki zwiastun. Zobacz jak Master Chief prezentuje się w akcji.

Halo: serial z datą premiery, I z nowym zwiastunem

Oczekiwanie wreszcie ma się ku końcowi. Wytwórnia Paramount ujawniła, że serial Halo zadebiutuje 24 marca 2022 roku. W jednym dniu udostępniony zostanie komplet 10 odcinków, składający się na historię Master Chiefa opowiadaną w pierwszym (i – jak już wiemy – nie ostatnim) sezonie tej produkcji.

Docelową platformą streamingową serialu jest Paramount+, która niestety nie jest dostępna w Polsce. Nie ma jednak powodów do zmartwień, bo przedstawiciele wytwórni obiecali, że w krajach takich jak Polska tytuł trafi do katalogów dostępnych usług, takich jak Netflix czy Amazon Prime Video. I u nas będzie zatem możliwość obejrzenia serialu.

Zobacz najnowszy zwiastun serialu Halo:

Wciągająca opowieść za 200 milionów

Serial Halo ma być efektowną, a zarazem wciągającą opowieścią, która zainteresować ma przede wszystkim, ale nie tylko miłośników tej popularnej serii, której kolejne części rozeszły się łącznie w nakładzie przekraczającym 80 milionów egzemplarzy.

Twórcy serialu – a więc przede wszystkim Kyle Killen i Steven Kane – mieli do wydania aż 200 milionów dolarów na potrzeby pierwszego sezonu. W rolach głównych zobaczymy Pabla Schreibera (znany z Orange is the New Black i W obronie syna aktor wcieli się w Master Chiefa) i usłyszymy Jen Taylor (która w serialu, tak jak w grach, użyczy głosu Cortanie).

Na razie można pograć w Halo Infinite. Warto!

Warto też przypomnieć, że kilka tygodni temu na rynku zadebiutowała gra Halo Infinite, która wbrew pierwszym zapowiedziom okazała się naprawdę solidną i udaną strzelanką. Od nas dostała notę cztery i pół w pięciogwiazdkowej skali – sprawdź naszą recenzję, by dowiedzieć się dlaczego.

Źródło: Gizmodo, Eurogamer, informacja własna