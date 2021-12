Może i losy Halo Infinite mocno się skomplikowały, ale ostatecznie rozwiązanie wszystkich palących problemów okazało się niemal wzorowe. Gra trafia na rynek i wygląda na to, że warto się nią zainteresować.

Dziś premiera gry Halo Infinite

Pewnie część z Was pamięta, że Halo Infinite miało pojawić się na premierę nowych Xboxów. Tyle tylko, że obecna generacja konsol to w przypadku obydwu producentów wielka lawina opóźnień najgłośniejszych tytułów. Sony hitów na wyłączność wciąż nie ma, Microsoft chyba może określać tak debiutujące właśnie dziś (o 19:00 naszego czasu) nowe przygody Master Chiefa.

Wprawdzie beta trybu multiplayer dostępna jest od połowy zeszłego miesiąca, ale teraz przychodzi pora na finalną premierę, również kampanii, która akurat w tym przypadku jest bardzo istotną częścią całości i to właśnie za nią trzeba zapłacić. Halo Infinite debiutuje na PC z Windows, Xbox Series X i Xbox Series S oraz Xbox One, gdzie trzeba liczyć się jednak z gorszą oprawą wizualną. Co ważne, gra dostępna jest w polskiej wersji językowej (kinowa lokalizacja) i od razu trafia też do usługi Xbox Game Pass.

Halo Infinite - zwiastun premierowy i historia serii

Recenzje Halo Infinite napawają optymizmem

Skoro premiera, to są i pierwsze recenzje dotyczące kampanii. W tym przypadku ich liczba robi wrażenie, doskonale pokazuje to, jak duże było wyczekiwanie na nowe Halo. Przeszło ono długą drogę od czasu pierwszych pokazów i faktycznie doczekało się wielu poprawek. Na tyle znaczących, że finalnie średnia ocen z recenzji sięga 86% (wersja na Xbox Series X).

Odpowiedź na pytanie, czy Halo Infinite to dobra gra wydaje się więc oczywista. Jeśli chcecie poznać konkretne argumenty, możecie zapoznać się z nimi w naszej recenzji. Poniżej natomiast jest okazja rzucić okiem na oceny wybranych portali zagranicznych.

Czekaliście? Kupicie dla kampanii czy wystarczy Wam darmowy multiplayer? A może całkowicie pomijacie ten tytuł lub musicie obejść się smakiem z racji preferowania konsol Sony?

