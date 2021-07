Testujemy Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G - czyli prawie najmocniejszy NVIDIA Ampere w wersji niereferencyjnej. Jak się można spodziewać przesadnie tania nie jest, ale w 4K UHD to by się pograć chciało co?

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G to model fabrycznie podkręcony

Karta wyposażona jest w 12 GB GDDR6X i pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności od modelu RTX 3080 (bez Ti)

Użytkownicy wybierający autorskie modele jak ten, mogą liczyć na świetny system chłodzący oraz klasyczne gniazdka zasilające 8-pin

ocena redakcji:









4,7/5

Na naszych łamach mieliśmy już okazję testować referencyjny model GeForce RTX 3080 Ti, czyli Founders Edition. Generalnie rzecz biorąc karta jest niczego sobie, chociaż NVIDIA wyceniła ją nieco zbyt wysoko. Naturalnie ceny sugerowane i tak nijak mają się do rynkowych... ale widać minimalną poprawę w tej kwestii.

Dziś w redakcji gościmy Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G - fabrycznie podkręcony model ze stajni Gigabyte. To z pewnością dobra propozycja dla tych osób, które chcą mieć jak najwydajniejszą kartę graficzną, ale równocześnie nie widzą sensu w inwestowanie w RTX 3090 z 24 GB VRAM. Ale przejdźmy do bohatera dzisiejszego testu.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G - testujemy następcę GTX 1060

Wymiary tego modelu to 320 x 129 x 55 mm i zajmuje dokładnie 2,7 slota. Maleństwo toto nie jest, ale z pewnością możemy liczyć, że system chłodzenia doskonale odprowadza ciepło. Zastosowano tu doskonale znane chłodzenie Windforce 3X.

GeForce RTX 3080 Ti - bardzo wydajna karta z 12 GB VRAM

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G - cena

Ten model można znaleźć w polskich sklepach w cenia ponad 8500 złotych. To dużo - bardzo dużo - ale biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno model RTX 3080 (bez Ti) można było znaleźć w cenie 10 tysięcy złotych to pojawia się promyczek nadziei, że z cenami kart graficznych w końcu coś się dzieje (w pozytywnym tego słowa znaczeniu).

GeForce RTX 3080 Ti - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model GeForce RTX 3080 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GOC GeForce RTX 3090 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 8704 10240 10496 Jednostki teksturujące 272 320 328 Jednostki rasteryzujące 96 112 112 Rdzenie Tensor 272 (3rd gen) 320 (3rd gen) 328 (3rd gen) Jednostki RT 68 (2nd gen) 80 (2nd gen) 82 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1440/1710 MHz 1365/1710 MHz 1395/1695 MHz Moc obliczeniowa 29,77 TFLOPS 34,10 TFLOPS 35,58 TFLOPS Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 19000 MHz 19000 MHz 19500 MHz Przepustowość pamięci 760,3 GB/s 912,4 GB/s 936,2 GB/s TGP (zasilanie) 320 W

(1x12-pin) 360 W

(2x8-pin) 350 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $699 $1200 $1499

Jest to wersja podkręcona, ale generalnie możemy liczyć tylko o 45 MHz więcej niż w wersji Founders Edition. Oczywiście do tego muszą dojść takie różnice jak choćby inne power limity, ale to... wyjdzie już w praniu. Oczywistym jest, że tak czy owak różnica pomiędzy tą kartą a Founders Edition nie będzie powalająca. Bardziej interesujące jest pytanie jakie są możliwości OC tej karty, w porównaniu do wersji referencyjnej.



Porty karty - do dyskpozycji mamy 2x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1

Testy wydajnościowe karty Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G

Karta wyposażona jest w przełącznik BIOSów i oferuje dwa tryby - cichy (silent) oraz podkręcony (OC). Tryby nie mają żadnego wpływu na taktowanie, regulują jedynie pracę wentylatorów.

Karta nie umożliwia przeprowadzenia najprostszego OC, czyli zwiększenia limitu energetycznego. Po prostu jest on już fabrycznie podniesiony. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by podnieść napięcie na rdzeniu i wycisnąć jeszcze więcej z GPU i VRAM.

Nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0)

MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0) SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

standardowe ustawienia (tryb OC)

standardowe ustawienia plus Resizable BAR

ręczne podkręcenie plus Resizeble BAR

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 18870 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 18355 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18058 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 20223 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 19453 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19031 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 13401 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 12926 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12736 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.]

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 57.05 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 55.57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 54.51 NVIDIA GeForce RTX 3080 48.24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 33.45 NVIDIA GeForce RTX 3070 32.91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30.29 AMD Radeon RX 6900 XT 29.14 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26.82 AMD Radeon RX 6800 XT 25.99 ASUS ROG RX 6800 OC 22.95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22.18 GeForce RTX 3060 19.81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18.07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15.38 AMD Radeon RX 6700 XT 13.43

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na kartach serii 3xxx. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 201

148 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 196

145 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 191

141 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 181

126 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 152

117 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 167

129 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 160

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 157

121 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 149

110 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 147

108 AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 145

105 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 123

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 115

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 100

82 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 94

79 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 91

74 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

72 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 70

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 65

54 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17

W Horizon Zero Dawn ta karta nie ma sobie równych (nie licząc RTX 3090) - a Resize BAR daje jej dodatkowego kopa.

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 114

80 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 109

80 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 105

77 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 96

71 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 96

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 94

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 90

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

62 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 92

68 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

67 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85

64 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 82

62 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 81

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 73

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 68

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 63

50 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 62

49 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

47 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57

45 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 48

38 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 GeForce RTX 3060 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15

Ta gra jest tak świetnie zoptymalizowana pod Radeony RDNA, że nawet najmocniejsze karty NVIDII tutaj nie błyszczą.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 [OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 112

89 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 110

88 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

87 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 92

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 94

77 AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

74 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 71

58 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 49

40 GeForce RTX 3060 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 60

51 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

50 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15

Resize BAR wciąż nie działa - a szkoda. Miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione już wkrótce.

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 V1.23 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 118

92 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 117

89 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 114

89 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 109

86 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 105

83 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 87

69 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

67 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

V1.23 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 82

67 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 80

66 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 76

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

61 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 72

60 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 58

49 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

V1.23 [ResizeBAR+OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 43

37 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 42

36 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 41

35 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 41

34 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 39

34 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 37

32 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 29

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6

Tu z kolei mamy nadzieję, że CD Projek RED w końcu da radę połatać do końca tę grę - wtedy też zaktualizujemy wyniki z wersją ostateczną.

Pobór energii i temperatury

Co z temperaturami? Przy standardowych ustawieniach rdzeń karty osiąga zaledwie 67 stopni, a po podkręceniu 71 (na testbenchu, nie w zamkniętej obudowie).

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

[OC]Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 605 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 549 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 537 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Ten model będzie pobierał nieco więcej energii niż model FE. Producent zaleca do komputera z taką kartą zasilacz o mocy co najmniej 750 watów.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G - czy warto kupić?

Jeśli szukacie autorskiej wersji GeForce RTX 3080 Ti, to nie ma żadnego powodu, by nie polecić wersji ze stajni Gigabyte. Oczywiście ceny sklepowe wciąż masakrują nasze portfele (przypomnijmy, że sugerowana cena za model FE to 5600 złotych), ale za to już nie można winić producenta.

Fabryczne podkręcenie Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G może wydawać się symboliczne, ale trzeba pamiętać o podniesionych limitach energetycznych i możliwościach dalszego OC.

To duża, ale równocześnie cicha i bardzo wydajna karta. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia trybu Silent, który jeszcze bardziej wycisza system chłodzący karty.

Jeśli oczekujecie czegoś znacznie więcej od referencyjnych modeli (jeszcze wyższych osiągów), to rozejrzyjcie się za modelami Aorus.

Dużym plusem jest również kolejna niespodzianka producenta - po rejestracji online gwarancja zostaje przedłużona do 4 lat. Na to z pewnością zwróci uwagę wielu potencjalnych odbiorców.

Opinia o Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G Plusy fabrycznie podkręcony model RTX 3080 Ti

12 GB pamięci GDDR6X

bardzo dobra wydajność w ray-tracingu i DLSS

doskonały system chłodzący Windforce 3X

solidny backplate

Dual BIOS (tryb Silent i OC)

podświetlenie RGB Fusion 2.0

po rejestracji online otrzymujemy 4 lata gwarancji Minusy wysoka cena

pobiera dużo energii i wymaga mocnego zasilacza

topowe karty konkurencji mają 16 GB VRAM

Ocena końcowa 94% 4.7/5