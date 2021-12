Od premiery Halo Infinite dzieli nas jeszcze tylko tydzień, ale twórcy już teraz raczą nas premierowym zwiastunem. Nikt chyba nie będzie im miał tego za złe, bo nowy materiał stanowi wyśmienite wprowadzenie w fabułę.

Premierowy zwiastun Halo Infinite jest zarazem zwiastunem kampanii fabularnej. A skoro tak, to dodajmy szybko, że najnowsza odsłona serii pozwoli nam przejąć kontrolę nad Master Chiefem w świecie, w którym nie ma już niemal żadnej nadziei. To dalszy ciąg opowieści zaserwowanej nam w części piątej, a jedną z nowych bohaterek jest sztuczna inteligencja imieniem Weapon. Między innymi na relacji z nią skupiony jest wspomniany zwiastun – zobacz go już teraz…

Obejrzyj premierowy zwiastun Halo Infinite:

Halo Infinite będzie największą i najbardziej otwartą odsłoną serii. Twórcy oddają nam swobodę, gdy przychodzi do eksploracji świata czy korzystania z najrozmaitszego uzbrojenia albo też pojazdów. A w obu tych przypadkach wybór jest niemały.

Halo Infinite to nie tylko kampania

Choć Halo Infinite zadebiutuje 8 grudnia, wielu graczy bawi się przy tej strzelance już od dwóch tygodni – w połowie listopada odbyła się bowiem premiera modułu sieciowego (w wersji beta). Twórcy przygotowali dwa tryby zabawy: Arena (w którym rywalizują 4-osobowe zespoły) i Big Team Battle (dla maksymalnie 24 graczy).

Platformami docelowymi najnowszej produkcji studia 343 Industries są komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S i Xbox One.

