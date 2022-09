Hama prezentuje na targach IFA 2022 gadżety i urządzenia, które w pierwszej chwili mogą nie wpadać w oko, ale w codziennym użytkowaniu dla wielu będą niecenione.

Smart home, zasilanie energią i ułatwianie codziennego życia, Hama z konkretnym przekazem na IFA 2022

Kolejna odsłona targów elektroniki użytkowej cyklicznie odbywających się w Berlinie dopiero się rozkręca, a już pojawiło się sporo zapowiedzi. Także ze strony firmy Hama, która z racji swojego rodowodu nie miała do stolicy Niemiec daleko.

Zainteresowani prezentowanymi nowościami, będący na miejscu, mogą odwiedzić stoisko firmowe Hama udostępnione dla zwiedzających od 2 do 6 września w hali 4.2. Obiecywane jest wiele atrakcji, od pokazów i stref tematycznych po możliwość zapoznawania się z nową koncepcją marki. Wedle zapewnień, ma ona odpowiadać na potrzeby fanów nowoczesnej i komfortowej elektroniki użytkowej, pamiętając o wymaganiach zwykłych domowników chcących po prostu żyć jak najwygodniej ograniczając konieczność ręcznego sterowania każdym z posiadanych urządzeń/akcesoriów.

Listwy zasilające z USB, także elastyczne

Trudno znaleźć dom, w którym nie przyda się listwa zasilająca. Tu o Hama pokazuje dwa modele o maksymalnej mocy 65W, z dwoma oraz z czterema gniazdami, a także dodatkowymi trzema portami USB. Wyposażona są w technologie Power Delivery i Qualcomm zapewniające możliwie jak najszybsze i bezpieczne zasilanie energią z doborem odpowiedniego natężenia prądu.

Większą ciekawostką może być dla niektórych elastyczna listwa z pięcioma gniazdami i dwa portami USB. Każde gniazdko odgina się niezależnie od pozostałych pod kątem 45 stopni, co ma pozwala na wiele możliwości indywidualnej konfiguracji na biurku lub w jego okolicach, zależnie od potrzeb.

Dzwonek do drzwi z kamerą i baterią

Czy dzwonek do drzwi może być nowoczesny? Tak i wcale nie chodzi wyłącznie o jego design. Hama zachwala propozycję działającą w sieci WiFi, z wbudowanym czujnikiem ruchu i odpowiednią wytrzymałością, w tym wodoodpornością zgodnie z normą IP65.

Zapewnia dwukierunkową komunikację dźwiękową i pozwala na założenie kilku profili użytkownika, a kamera oferuje przy tym rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli i obraca się w zakresie 130 stopni. Obsługuje także tryb nocny i umożliwia przechowywanie nagrań w chmurze lub na karcie microSD.

Narożna lampa podłogowa Ambient Lightstick

W domu czy mieszkaniu przydatna będzie również niejedna lampa. Hama prezentuje narożną Ambient Lightstick, która będzie wypełniać pomieszczenie przyjemnymi, ciepłymi kolorami z możliwością indywidualnego doboru palety barw. Lampa ma wysokość 155 cm i formę wąskiego słupka, oferuje 8 wat mocy i dotykowy panel sterowania oraz obsługę WiFi.

Akcesoria Bluetooth i ergonomiczne stojaki

Wśród najmniejszych gadżetów prezentowanych na IFA 2022 przez omawianą firmę znalazły się między innymi zewnętrzne gniazdko WLAN, listwa zasilająca WLAN z obustronnym portem USB-C czy odbiornik Bluetooth 5.1 z wtyczką Jack 3,5 mm. Dzięki niemu można będzie zyskać łączność bezprzewodową w starego typu wieży HiFi czy starszym wzmacniaczu czy zyskać tryb głośnomówiący w aucie. Ma on również opcję wyciszania rozmów prywatnych, przycisk Bass Booster, a także wbudowany akumulator o pojemności 150 mAh.

Jeśli natomiast spojrzeć na większe gabaryty, tu wyróżniają się np. stojaki telewizyjne. Hama pokazała dwie propozycje.

Pierwsza przynosi standard VESA do 600 x 400 i nadaje się do telewizorów o przekątnej ekranu od 37 do 75 cali. Druga to natomiast standard VESA 400 x 400 i możliwość ustawienia telewizorów o przekątnej ekranu od 32 do 65 cali. Obydwie posiadają opcję regulacji wysokości i zarządzania kablami oraz antypoślizgowe gumowe nakładki na nóżki.

Jest jeszcze stojak na urządzenia mobilne - laptop, tablet lub telefon. Ma postać dwóch niewielkich blatów, z czego górny jest przeznaczony na urządzenie docelowe, a dolny na klawiaturę i myszkę.

Zostały połączone sprężyną gazową, która umożliwia regulację wysokości (w zakresie 11-50 cm). Stojak ma wytrzymywać obciążenie do 15 kg.

Źródło: hama, foto: @Hama_UK