Na targach IFA 2022 Amazfit zaprezentował nową generacją swoich popularnych smartzegarków dla aktywnych: GTR 4 i GTS 4.

Amazfit GTR 4 i GTS 4 – sportowe smartwatche w nowych wersjach

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich generacjach Amazfit GTR 4 i GTS 4 na dobrą sprawę różnią się tylko wyglądem: ten pierwszy ma okrągły wyświetlacz, a drugi – prostokątny. W obu przypadkach jest to panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości. Ciekawsze jednak jest to, co te smartwatche mają do zaoferowania w kwestii monitoringu aktywności.



Amazfit GTR 4

Przede wszystkim „czwórki” mają na pokładzie zaktualizowane sensory BioTracker z 2 diodami LED i 4 fotodiodami. Dzięki temu są w stanie jeszcze precyzyjniej odczytywać puls i natlenienie krwi. Do tego dochodzi GPS z dwupasmową anteną i polaryzacją kołową, co przekładać ma się na bardzo dokładne pozycjonowanie. Wreszcie, jest też 150 trybów sportowych, w tym zaawansowany trening biegowy (Track Run) i praktyczny algorytm określający status treningowy.



Amazfit GTS 4

Niemałym atutem smartwatchów Amazfit GTR 4 i GTS 4 ma być również długi czas działania. Ten pierwszy wytrzyma dwa tygodnie przy typowym użytkowaniu, a drugi – tydzień, ale za to ma on znacznie smuklejszą konstrukcję. Oba mają też oferować klasyczny zestaw funkcji, jakich spodziewasz się po zegarku typu smart. Ceny z kolei wynoszą 1199 zł, a w prezencie na start otrzymasz jeszcze wagę diagnostyczną Amazfit Smart Scale.

Będzie też mniejszy, tańszy Amazfit GTS 4 Mini

Już niebawem na rynku zadebiutuje także Amazfit GTS 4 Mini, który poza mniejszym wyświetlaczem będzie też miał nieco uboższą specyfikację, ale za to zaoferuje dłuższy czas działania (do 15 dni standardowego korzystania i 45 dni w trybie oszczędzania energii). Będzie też tańszy – jego cena to 599 zł.

Źródło: Amazfit