Harmony OS to jak wskazuje nazwa platforma systemowa, która ma zapewnić harmonijną współpracę różnych wyposażonych w nią urządzeń. Trafi ona na wszystkie nowe urządzenia marki Huawei, będzie też dostępna na wielu starszych.

Nie oczekiwaliśmy, że oczekiwany od dawna dzień premiery Harmony OS okaże się przełomowym dla Huawei. Wciąż status quo jest podobne jak dzień wcześniej, jednak warto zauważyć, że sama platforma systemowa oferuje nam coś czego od dawna poszukujemy w segmencie produktów mobilnych, urządzeń ubieralnych, jak i tych połączonych. Można powiedzieć, że tego czegoś doświadczamy już teraz pod nazwą Huawei Share, One Hop i Multiscreen Collaboration w urządzeniach marki Huawei, ale Harmony OS wnosi te technologie na nowy poziom, szczególne ze względu na bardzo głęboką integrację z systemem.



Dziś obsługa urządzeń wygląda według Huawei w następujący sposób. Harmony OS ma zunifikować obsługę w postaci jednego systemu

Harmony OS, czyli jeden system dla wszystkich urządzeń

Parafrazując powiedzenie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, należy powiedzieć, że Harmony OS przedstawia nam się jako system, który pozwala traktować jedno urządzenie jako wszystkie, a wszystkie urządzenia jako jedno. Teoretycznie taki zamiar miał kiedyś Microsoft, który pracował nad jednym Windows dla urządzeń z różnej wielkości wyświetlaczami. Przypomniało mi się to w chwili prezentacji systemu, w którym ikony nie są tylko przyciskami, ewentualnie przyciskami z prostym menu kontekstowym, ale rozbudowanymi widgetami.

Istotą Harmony OS nie są jednak zmiany wizualne, które jedynie stanowią wierzchnią część procesu interakcji użytkownik i urządzenie, a zmiany które wdrożono pod maską.

Wciąż będziemy mieli wrażenie korzystania z mobilnego systemu typu Android, ale Huawei zapowiada optymalizację działania urządzeń. Urządzenie z Harmony OS będzie sprawnie działało nawet gdy pamięć masowa jest zapełniona prawie w całości, a ze względu na obsługę sprzętów różnej klasy, będzie dostosowywać się nawet do takich, które mają tylko 128 kB RAM. Nietrudno sobie je wyobrazić, to wszelkie sprzęty kuchenne czy łazienkowe, albo inne urządzenia pasujące do definicji inteligentnego domu.

Kluczowa w Harmony OS ma być współpraca tych wszystkich sprzętów, która ma uprościć ich obsługę i przesiadanie się w razie potrzeb z jednego na drugie. Mamy tu na myśli szybkie parowanie i przerzucenie strumienia danych takiego jak obraz czy dźwięk na inny produkt dzięki funkcji „przeciągnij i zintegruj”. Na przykład audio zamiast na głośniki telewizora, popłynie do naszych słuchawek, a rozmowa telefoniczna zamiast na smartfonie, może być kontynuowana na ekranie telewizora lub zegarka.

Badania wskazują, że niespełna 5% użytkowników urzadzeń inteligentnych w pełni wykorzystuje funkcje, które oferują obsługujące je aplikacje. Harmony OS ma to zmienić

Nie są to rzeczy niemożliwe już teraz, ale Harmony OS ma nas zachęcić do takich działań. W tym celu wprowadzono Centrum Zadań, które przypomina zintegrowane w jednym systemowym panelu funkcje wszystkich aplikacji Huawei do zarządzania sprzętami, takich jak Zdrowie czy Ai Life.

Koncepcja Super urządzenia

Super urządzenie to koncept wirtualnego sprzętu, który łączy funkcje wszystkich innych naszych fizycznych urządzeń z systemem Harmony OS w jednym. W przypadku telefonu, Super urządzenie, widoczne jest jako ikona w Centrum Zadań, do której możemy przeciągać ikony innych sprzętów, przekazując im kontrolę nad aktywnością.

Celem Super urządzenia jest sprawienie, by każdy sprzęt dodawany do domowego ekosystemu produktowego rozszerzał możliwości pozostałych

Działa to podobnie jak funkcja Huawei Share, która pozwala szybko współdzielić treści pomiędzy telefonami. Z tą różnicą, że obsługuje znacznie szerszy zakres czynności, danych i urządzeń. Każde z naszych urządzeń, które jest częścią Super urządzenia, ma dostęp do zasobów innych, w zakresie na który pozwala jego funkcjonalność.

W przypadku telefonu i tabletu, poznaliśmy takie działanie już jako narzędzie Multiscreen Collaboration. Harmony OS dodatkowo rozwija funkcje współdzielenia ekranów i przenoszenia treści pomiędzy sprzętami. Teraz możliwe jest także współdzielenie zasobów, aplikacji i zadań. Wystarczy przesunąć ikonkę telewizora na ikonkę telefonu, by przenieść zawartość jego pulpitu lub aplikacji na większy ekran. Albo w drugim kierunku, na przykład zegarek już nie będzie tylko zdalnym spustem migawki w smartfonowym aparacie, bo przecież jego ekranik można wykorzystać do podglądu aktywności zewnętrznej kamery.

Ta współpraca obejmuje szeroką klasę produktów, w tym takie sprzęty jak piekarnik, inteligentna lodówka, waga. Bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. Od razu w systemie dostajemy narzędzia i widgety, które pozwalają wzajemnie wykorzystywać zbierane przez inteligentne urządzenia dane.

A gdzie jest haczyk? Nie jesteśmy Chinami

Choć Harmony OS zaprezentowany został globalnie, a trafi nawet na urządzenia dostępne w USA, to widać że jego potencjał jest obecnie tworzony przede wszystkim w oparciu dostawców technologii i treści, którzy są z Chin. Tam Harmony OS ma już od dziś szansę stać się wspaniałym narzędziem dla posiadaczy sprzętu Huawei.



Ikony aplikacji, których deweloperzy dostosowali je do wymagań Harmony OS. Widzicie gdzieś tutaj swoją ulubioną?

Harmony OS jest elementem otwartoźródłowego projektu OpenHarmony. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by mogli go wspierać deweloperzy z całego świata

My musimy poczekać, aż podjęte zostaną decyzje co i jak będzie u nas dostępne. Wiadomo, że Huawei wprowadzając Harmony OS nie uwalnia się od problemu z dostępnością usług Huawei. Szef firmy, Richard Yu i inni prelegenci przez większość prezentacji skupiali się na idei Seamless AI Life. Czyli funkcjonowania z urządzeniami elektronicznymi, które współpracują ze sobą jak jedno.

Pytanie, na które odpowiedź jest tak prosta jak i niemożliwa do udzielenia w sposób jednoznaczny w tej chwili. Czy Harmony OS przyjmie się na telefonach poza Chinami?

Wiele osób w Polsce interesuje nie tylko Harmony OS, ale przede wszystkim tym jak stawi on czoła wspomnianym problemom. Jednego można być pewnym, jeden produkt marki Huawei taki jak zegarek czy laptop, z perspektywy zalet Harmony OS wiosny w naszym domu nie uczyni. Dopiero, gdy będzie ich kilka, Harmony OS rozwinie swoje skrzydła.

I w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie. Jeśli zdecydujemy się już na Harmony OS, to kiedy go dostaniemy?

Dostępność urządzeń z Harmony OS i aktualizacje starszych produktów

Harmony OS będzie od teraz systemem operacyjnym dla wszystkich nowych urządzeń marki Huawei. W trakcie konferencji zaprezentowano kilka takich nowości, w tym:

zegarki Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro,

tablety MatePad Pro w wersji 12,6 calowej, 10,8 calowej,

tablet MatePad 11,

Huawei FreeBuds 3,

Huawei MateView (bezprzewodowy monitor),

Huawei MateView GT (monitor dla graczy ze zintegrowanych soundbarem i zakrzywionym wyświetlaczem).

Richard Yu w trakcie premiery zapowiedział także, że Harmony OS trafi na starsze urządzenia wymieniając tu przede wszystkim telefony. To nie zaskakuje, wszak telefon wydaje się najlepszym sprzętem do roli nadzorcy takiego Super urządzenia.

Nie wiemy na razie jak będzie z dostępnością Harmony OS poza Chinami. Tzn. ten system na pewno trafi również do Polski, choćby z nowymi urządzeniami, ale nie ma jeszcze konkretnych dat aktualizacji u nas.



Aktualizacje w Chinach ruszają już 2 czerwca 2021



Aktualizacje w pierwszej kolejności obejmą powyższe urządzenia



Plany aktualizacji na 3 kwartał 2021

Tymczasem w Chinach wiadomo już, że aktualizacje obejmą ponad 100 wcześniejszych produktów. Nawet tak stare jak Huawei P10 czy Mate 9. Jeśli taka sama polityka aktualizacji zostanie wdrożona w naszym kraju, Harmony OS mógłby zyskać wielu użytkowników. Wszystko zależy od tego jak potoczą się losy Huawei, a także tego co dla nas będzie istotniejsze, stare przyzwyczajenia czy komfort użytkowania sprzętów inteligentnego domu, który może wymagać ich zmiany.

Źródło: Huawei, inf. własna