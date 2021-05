Przedstawiamy wam praktyczne aspekty korzystania z routera Huawei AX3, który jest atrakcyjną cenowo propozycją dla posiadaczy sprzętu wspierającego Wi-Fi 6. To także propozycja przyszłościowa, bo ten standard bezprzewodowej komunikacji wciąż zyskuje popularność.

Huawei AX3 Quad Core obsługuje wszystkie urządzenia bezprzewodowe zgodne w Wi-Fi 6 oraz te starszych generacji

Router wyróżnia łatwa obsługa za pomocą aplikacji mobilnej Ai Life dla smartfonów z Androidem i przyjazna konfiguracja przez przeglądarkę

Domowi goście mogą korzystać z sieci Gość, a także podłączać się bezpośrednio dzięki funkcji natychmiastowego parowania poprzez NFC

Huawei AX3 Quad Core jest w stanie wykorzystać w pełni ofertę dostawców internetowych oferujących łącza 1 Gbps. A potrafi działać jeszcze szybciej

Router dostępny jest w dwóch wersjach, z czterordzeniowym lub dwurdzeniowym procesorem dla użytkowników sieci z mniejszym obciążeniem. Różnica w cenie pomiędzy nimi nie jest jednak zbyt duża

O korzyściach jakie płyną z technologii Wi-Fi 6 i sensie przesiadki ze starszego routera z Wi-Fi 5, a nawet Wi-Fi 4, dokładnie opowiada Wojtek w naszym materiale wideo. Dlatego zakładam, że jesteście już przekonani do zalet najwydajniejszego obecnie standardu bezprzewodowej komunikacji jaki spotkamy w domowych urządzeniach. A jeśli tak jest, to być może bierzecie pod uwagę wspomniany we wcześniejszym materiale router Huawei AX3 Quad Core. Przyjrzyjmy się mu bliżej z perspektywy użytkownika urządzeń nie tylko marki Huawei.

Z Huawei AX3 Quad Core może korzystać każde urządzenie z Wi-Fi

Dziś praktycznie każdy nowy smartfon, laptop ma w specyfikacji informacje o obsłudze Wi-Fi 6. Gdy brak tego oznaczenia, to jeśli znajdziecie w instrukcji informacje o protokole 802.11ax, możecie być pewni, że z Huawei AX3 Quad Core wykorzystacie potencjał waszego urządzenia.

Oczywiście nawet będąc posiadaczem starszego laptopa, telefonu, tabletu możemy spokojnie liczyć na współpracę. Routery są bowiem kompatybilne wstecznie i można je traktować jako perspektywiczną inwestycję na przyszłość.

Router Huawei AX3 Quad Core współpracuje bezproblemowo z każdym urządzeniem, które wspiera Wi-Fi 6, może być też zarządzany poprzez telefon z Androidem

Urządzenie podłączone do routera Huawei może nawet nie mieć Wi-Fi, bo w razie czego dostajemy 3 porty LAN o przepustowości 1 Gbps, oprócz portu 1 gigabitowego portu WAN, przez który połączymy się ze światem wewnętrznym. I tak jak wspominaliśmy w materiale wideo, nawet jako szczęśliwi posiadacze łącza o przepustowości 1 Gbps, możemy założyć, że to nie same parametry routera będą tu wąskim gardłem.

Do Huawei AX3 Quad Core podłączyłem bezprzewodową kamerę do monitoringu, kilka laptopów, telefonów, odtwarzacz multimedialny i projektor. Nie tylko marki Huawei. Wszystkie działały prawidłowo. Jedyną przeszkodą jaka pojawiła się na początku w przypadku kamery z Wi-Fi 2,4 GHz, było domyślne połączenie pasm 2,4 i 5 GHz w oprogramowaniu routera. Takie ustawienie zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności łącza, a pasmo 5 GHz ma wtedy priorytet, chyba, że sygnał 2,4 GHz jest silniejszy.

Nie zawsze urządzenia zgodne tylko z 2,4 GHz są w stanie wykryć takie zachowanie Huawei AX3 Quad Core. By rozwiązać ten problem trzeba było w menu rozdzielić oba pasma. W ten sposób, każda z sieci, czyli 2,4 i 5 GHz jest widoczna jako oddzielna o innej nazwie. Możemy je niezależnie wyłączać i włączać, a także nadać im inne hasła dostępowe.

Zamiast routera w modemie kablowym - dlaczego to ma sens

Stosowanie dodatkowego routera w przypadku, gdy już mamy urządzenie dostępowe dostarczane wraz z usługą dostępu do internetu, ma sens z kilku powodów.

urządzenie dostępowe może pełnić jedynie funkcje modemu, a wtedy router jest bezwzględnie konieczny,

za usługę Wi-Fi w urządzeniu dostępowym, usługodawca może kazać sobie dodatkowo płacić co miesiąc,

zewnętrzny router jest nasz, czyli mamy pewność, że pracownicy operatora sieciowego nie będą nam mieszać w jego oprogramowaniu,

nasz router może mieć aktualniejsze funkcje zabezpieczeń.

Dwa sposoby na dostęp do naszego internetu przez gości

Wspomniana w wideo ciocia, jeśli jest posiadaczką telefonu z systemem Android z funkcją NFC istotnie połączy się z siecią jedynie przykładając go do prawego dolnego narożnika routera. Jest on wyróżniony naklejką, którą można usunąć jeśli zależy wam na estetyce. Pod spodem znajduje się logo NFC przypominające o funkcji tej części urządzenia.



Pole zbliżeniowe NFC w narożniku obudowy

Tę funkcję możemy wyłączyć w menu routera.

Parowanie z routerem przez NFC można zarezerwować dla zaufanych bywalców naszego domu, sieć gościnną przeznaczyć dla innych

Jednak gdy nasze urządzenie działa pod kontrolą innego systemu operacyjnego konieczne może być wpisanie poświadczeń w urządzeniu. By tę procedurę uprościć można wykorzystać odizolowaną od naszej lokalnej domowej sieci sieć gościa, w której hasło będzie prostsze, a sama sieć będzie aktywowana tylko wtedy gdy tego potrzebujemy. Huawei pozwala ograniczyć czas jej pracy do 4 lub 24 godzin, po upływie tego czasu zostanie ona wyłączona.

Sieć gościa pozwala też niezależnie od ustawień globalnych w routerze, na ograniczenie przepustowości, tak by użyczenie łącza nie wiązało się z dyskomfortem dla nas samych.

Łączenie z innymi routerami i urządzeniami

Na obudowie routera jest także umieszczony centralnie przycisk, którego podstawową funkcją jest łączenie się z innymi routerami Huawei w celu stworzenia sieci mesh, o której również wspominamy w naszym wideo. Ten przycisk ma też funkcjonalność WPS dla parowania z innymi sprzętami.

W menu routera znajdziemy dodatkowo ustawienia sieci Wi-Fi Link+. Jeśli nasz sprzęt wspiera tę technologię, możemy go połączyć z Huawei AX3 Quad Core w celu rozszerzenia sieci i przekazania innym urządzeniom konfiguracji dostępowej z naszego routera.

Dioda sygnalizacyjna nie musi zaprzątać naszej uwagi

LED umieszczony na froncie obudowy świeci różnymi kolorami i w różny sposób, by zasygnalizować nam status pracy routera. Gdy go nie potrzebujemy, może być wyłączony z poziomu aplikacji Ai Life, o której więcej poniżej.

Pierwsze uruchomienie routera Huawei AX3 Quad Core wymaga naszej uwagi

Gdy znajdziemy już odpowiednie miejsce dla naszego Huawei AX3 Quad Core pora na jego uruchomienie. Producent zadbał o to by było ono jak najszybsze, dlatego na samy początku trzeba szybko w menu routera (strona 192.168.3.1 w przeglądarce) dokonać następujących zmian.

nadanie hasła dostępowego do naszej sieci, a także samego routera, domyślnie brak takiego hasła (ustawienia Moja sieć Wi-Fi),

ustawić odpowiednio czas z uwzględnieniem naszej strefy czasowej (ustawienia Więcej funkcji / Ustawienia systemowe / Czas sieciowy),

włączyć automatykę aktualizacji krytycznych (ustawienia Więcej funkcji / Zarządzanie aktualizacjami / przycisk Automatyczna aktualizacja).

Te czynności najlepiej wykonać gdy router nie jest jeszcze połączony z internetem. Sieć gościa domyślnie także jest pozbawiona hasła (sieć Otwarta).

Czy włączony router warto wyłączać na noc? A może deaktywować tylko Wi-Fi

Huawei AX3 Quad Core w trakcie pracy zużywa nie więcej niż 24W. Gdy go uruchomimy przy domyślnych ustawieniach i nie będziemy eksploatować sieci, poza komunikacją, którą urządzenia realizują domyślnie, zużycie wyniesie około 5W przy wyłączonym Wi-Fi oraz 6W przy włączonym. To dane dla 8 podłączonych różnych urządzeń. Im więcej ich podłączymy i uruchomimy na nich obciążające sieć działania, tym wyższe będzie to zużycie. Podczas oglądania filmów na czterech komputerach na Netflixie, zużycie nie przekracza 10W.



Z rotuterem w komplecie dostaniemy kabelek sieciowy, który w tym przypadku przeczy wyglądem potocznemu okresleniu skrętka, oraz niewielki zasilacz 24W

Wyłączanie routera jest uzasadnione, gdy przerywamy używanie domowej sieci na dłużej. W przypadku wyłączania na noc wszystko zależy od naszych preferencji. Można też zastosować półśrodek i w ustawieniach routera (Więcej funkcji / Ustawienia Wi-Fi / Czasomierz Wi-Fi) określić godziny w jakich Wi-Fi będzie wyłączone.

Wyłączanie Wi-Fi to także inna forma regulowania czasu, który spędzamy w internecie, oprócz funkcji kontroli rodzicielskiej (Więcej funkcji / Ustawienia zabezpieczeń / Kontrola rodzicielska) oraz limitowania przepustowości (Zarządzaj urządzeniem / suwak Limit prędkości i wpisane wartości dla danego urządzenia).

Drastyczną formą blokady dla urządzeń bezprzewodowych jest też wyłączenie dostępu do sieci w ustawieniach routera Zarządzaj urządzeniem dla każdego sprzętu na listach Urzadzenia bezprzewodowe 2,4 GHz lub 5 GHz. Takiej opcji nie ma dla połączeń bezprzewodowych.

Sieć bez sieci, czyli tylko lokalnie - jak to zrobić w Huawei AX3 Quad Core

Czy można funkcjonować dziś bez internetu? W przypadku telefonu czy komputera będzie to na pewno niełatwe zadanie, ale w razie czego jest taka możliwość. Bez internetu, czyli bez zewnętrznej sieci, oczywiście komunikację lokalną w ramach domowej sieci, na przykład połączenie z serewem NAS pozostawimy sobie włączoną.

Po pierwsze routerem można zarządzać zdalnie za pomocą telefonu. Mamy dwie opcje, albo strona WWW o wspomnianym adresie 192.168.3.1, albo aplikacja Ai Life, która pełni rolę hubu dla innych sprzętów marki Huawei. Aplikacja zadziała także na smartfonach innych marek.

Gdy wyłączymy połączenie poprzez port WAN do urządzenia dostępowego do internetu, wszystkie domowe sprzęty połączone z Wi-Fi lub do portów LAN routera, będą komunikować się jedynie pomiędzy sobą.

Można też skorzystać ze wspomnianej w poprzednim akapicie opcji blokowania dostępu do internetu. Przydatne gdy komputery i telefony korzystają wyłącznie z połączeń poprzez Wi-Fi w ramach domowej sieci.

Zarządzanie routerem w praktyce - przeglądarka, mobilna aplikacja Ai Life

Huawei zadbał o to, by zarządzanie routerem AX3 było maksymalnie proste, a zarazem ta prostota jest odpowiednikiem niewygórowanej ceny sprzętu.

Przeglądarka jest najlepszą opcją gdy konfigurujemy sieć poprzez komputer lub laptop. Po otworzeniu strony 192.168.3.1 i zalogowaniu się do routera ukaże się nam łatwe do zinterpretowania menu użytkownika podzielone na kilka zakładek.

Strona główna – podsumowanie, liczba podłączonych urządzeń, przepustowość łącz wysyłanie/pobieranie, czas połączenia i działania routera oraz przycisk restartowania

Łączenie z internetem – ustawienia dostępowe dla portu WAN, możemy tu dodatkowo skonfigurować sieć VLAN, aktywować interesujący nas DNS, a także sklonować adres MAC komputera lub podać go ręcznie

Moja sieć Wi-Fi – tu ustawimy hasła dostępowe, poziom zabezpieczeń dla każdego z pasm sieci bezprzewodowej, opcja Priorytet 5 GHz agreguje oba pasma urządzenia

Zarządzaj urządzeniem – tu przede wszystkim określimy limit prędkości dla każdego podłączonego do routera urządzenia

Więcej funkcji - czyli ustawienia, dla bardziej zaawansowanych użytkowników i te, z których nie korzystamy na co dzień Zarządzanie aktualizacjami – jeśli nie chcemy automatycznie wgrywać nowego oprogramowania do routera, tutaj znajdziemy opcję ręcznej aktualizacji z plików pobranych na komputer Ustawienia sieciowe – między innymi opcje VPN, obsługa IPTV, konfiguracja IPv6 Ustawienia Wi-Fi - parametry łącza, pasmo, tryb, kanał, inne funkcje Wi-Fi w Huawei AX3 Quad Core DDNS - opcje dla systemu przypisania domeny do dynamicznie zmieniającego się IP Ustawienia zabezpieczeń - czyli opcje zapory, NAT, DMZ i Kontrola rodzicielska Ustawienia systemowe - tu wyłączymy funkcje parowania przez NFC, określimy czas, wykonamy kopię zapasową ustawień i zdiagnozujemy działanie routera



W przypadku aplikacji Ai Life ustawienia są uporządkowane inaczej, bardziej pod kątem konfiguracji każdego z urządzeń. Dotyczy to między innymi kontroli rodzicielskiej na poziomie regulacji czasu dostępu, blokowania dostępu do internetu.

Sterowanie routerem poprzez smartfon do bardzo praktyczne rozwiązanie, które powinno być standardem w każdym sprzęcie tej kategorii

Część opcji, takie jak wyświetlanie mocy poszczególnych aktywnych kanałów Wi-Fi i tego z którym jesteśmy połączeni, czy wyłączanie LEDa na obudowie, jest tylko w aplikacji mobilnej.



Ekrany aplikacji AI Life z osługą Huawei AX3 Quad Core



Diagnostyka sieci i ustawienia dla wybranego urządzenia

Router Huawei AX3 Quad Core w praktyce

W przypadku urządzeń podłączanych przewodowo wystarczy, by przewód był odpowiedniej jakości, a router nie miał aktywowanych opcji limitowania przepustowości. Huawei AX3 Quad Core podłączony był do łącza internetowego 600/60 Mbps, a także poprzez port 1 Gbps z innymi urządzeniami w sieci lokalnej.

W przypadku połączenia przewodowego możliwe było osiągnięcie pełnej wydajności zarówno w przypadku komunikacji z siecią zewnętrzną jak i lokalną. Wyniki wahały się wokół deklarowanych wartości dla łącza sieciowego, ale to nie jest zaskoczeniem. Istotniejsze są wyniki w przypadku sieci bezprzewodowej i różnych odległości od routera.

W tym przypadku istotne będą ustawienia w routerze (Więcej funkcji / Ustawienia Wi-Fi Zaawansowane ustawienia Wi-Fi), a także dane o innych sieciach w otoczeniu, które można uzyskać za pomocą telefonu i aplikacji Net Analyzer (to tylko jedna z aplikacji tego typu).

Jak w każdym routerze możemy zdać się na automatyczne ustawienia, albo samodzielnie wybrać szerokość kanału, tryb pracy (tutaj wskazane jest pozostawienie ustawienia domyślnego z aktywnym 802.11ax) i numer kanału (jego zmiana wskazana jest gdy router nagminnie przydziela nam kanał, który jest bardzo zapełniony przez innych użytkowników).

Z Huawei AX3 Quad Core możemy wykorzystać na przykład pełen potencjał konta premium w Netflixie. Cztery różne filmy w 4K/HDR na czterech urządzeniach zadziałają bez zająknięcia

Domyślnie na częstotliwości 5 GHz, router ma ustawioną szerokość pasma 80 MHz. Zmiana na 160 MHz powinna bardzo pozytywnie odbić się na osiągach.

Dzięki temu w pomieszczeniu, w którym znajdował się router bez problemu daje się uzyskać taką samą wydajność połączenia jak przy łączu przewodowym. W pomieszczeniach oddzielonych przez jedną lub dwie niezbyt grube ściany prędkość spadała w stosunku do maksymalnej średnio o 10 do 30%. W tej gorszej sytuacji, przepustowość 420 Mbps to wciąż wartość, która usatysfakcjonuje posiadacza takiego łącza jak moje. Większa liczba ścian powoduje dalsze osłabienie sygnału.

Siła sygnału wypada następująco:

-44 dBm w pobliżu routera.

-50 do -54 dBm w zasięgu pola widzenia routera i odległości do 6 metrów,

-60 do -70 dBm w kolejnym pomieszczeniu, z dala od ściany działowej,

-70 dBm do -75 dBm w pomieszczeniu oddzielonym o dwie ściany.

Wniosek? Choć Huawei AX3 Quad Core nie jest naszpikowany dodatkowymi antenami to jest w stanie przy odpowiednim jego umieszczeniu zapewnić niezłą wydajność bezprzewodowej sieci w mieszkaniu o powierzchni 90 metrów kwadratowych. Rozbudowa sieci o wzmacniacze czy dodatkowe routery, oczywiście pomoże poprawić szybkość i zasięg pracy, ale nie jest to niezbędne.

A czy dałoby radę szybciej? Na pewno co najmniej dwa razy szybciej

Moje łącze internetowe to co prawda nie to samo co symetryczny internet 1 Gbps jak u Tomasza, ale parametry połączenia wskazują, że również przy takim łączu byłbym w stanie je wykorzystać w pełni. To niezły wynik biorąc pod uwagę cenę Huawei AX3 Quad Core, ale trzeba pamiętać oczywiście o tym o czym mówi nasz poradnik o ustawianiu routera. Każda przeszkoda wpływa na wydajność sieci Wi-Fi, ale ważne jest także to jak one są rozmieszczone, a my ustawiliśmy względem nich router i anteny.

Tutaj mamy pewne ograniczenie, gdyż antenki można odchylać jedynie w jednej płaszczyźnie. W górę i w dół (w zakresie około 100 stopni), ale nie na boki. Są to antenki zintegrowane z routerem co czyni go bardzo estetyczną konstrukcją, która nie boi się wyeksponowania w pomieszczeniu.

Problemy z kompatybilnością nie pojawiły się. Każdy telefon i laptop zgodny z Wi-Fi 6, tak jak zapowiada Huawei, działał z routerem AX3 przy takiej samej wydajności. Parametr ping utrzymywał się średnio na poziomie 10 ms (około dwóch razy więcej niż przy połączeniu przewodowym).

Przy obciążeniu sieci więcej niż jednym urządzeniem przepustowość dzieli się na nie z zachowaniem sumarycznej wydajności jak przy pojedynczym urządzeniu, z tym że nie zawsze dzieje się to proporcjonalnie, gdyż wpływ ma tu wiele czynników (konstrukcja, położenie względem routera, sposób w jakie je trzymamy lub używamy itp.

Podsumowując. Huawei AX3 Quad Core broni się nie tylko technologią Wi-Fi 6

Sugerowana cena Huawei AX3 wynosi 299 złotych w wersji Quad Core (z czterordzeniowym procesorem) lub 249 złotych w wersji Dual Core. Router jest obecny na rynku już ponad rok, ale wciąż stanowi atrakcyjną propozycję dla użytkowników starszej generacji urządzeń. Szczególnie posiadaczy tych, które nie grzeszą wydajnością, a jednocześnie nie chcą wydawać ogromnych kwot na wydajny router.

Dostajemy tu zgodnie z zapowiedzią wsparcie standardu Wi-Fi 6, o czym dokładnie opowiadamy w materiale wideo, bezproblemową bezprzewodową współpracę z urządzeniami różnych marek, a jednocześnie bardzo prostą obsługę za pomocą przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

Huawei AX3 Quad Core zachęca do budowania sieci bezprzewodowej w domu, a jednocześnie jest skierowany do osób, które nie chcą zbytnio angażować się w ten proces

Jedynym zastrzeżeniem co do urządzenia, może być szybszy niż spodziewany spadek wydajności na większej odległości od routera. Jednocześnie Huawei AX3 Quad Core i tak spełni oczekiwania właścicieli mieszkań o powierzchni do około 90 metrów kwadratowych, czyli sporej liczby odbiorców. Mogą go spokojnie wybierać posiadacze szybkich jednogigabitowych łącz internetowych. Przepustowość nie będzie tu na pewno ograniczeniem.

Huawei AX3 Quad Core jest urządzeniem przyjaznym dla domowych gości

Wzornictwo takich urządzeń jak routery to kwestia dyskusyjna, ale Huawei AX3 Quad Core na szczęście nie kłuje w oczy wymyślnymi kształtami. Wręcz przeciwnie, prosty design spodoba się dużej liczbie odbiorców. Producent zamiast eksponować markę, zwraca naszą uwagę nazwą technologii Wi-Fi 6 na jednej z anten, bo to właśnie ona jest tutaj najważniejsza.