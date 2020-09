Zwiększające się potrzeby biznesu, konieczność sprostania nowym wyzwaniom stawianym zarówno przez rynek, jak i przez otaczającą nas rzeczywistość szczególnie doświadczającą nas w ostatnich miesiącach, powoduje, że nasza infrastruktura IT również wymaga zmian i modernizacji.

Zmiany można wdrożyć na drodze modernizacji komponentów istniejącej infrastruktury, pytanie tylko czy to faktycznie jest optymalne podejście? Gdy w 1943 roku Brytyjczycy w super tajnym ośrodku kryptograficznym w Bletchley Park pod Londynem próbowali złamać niemieckie szyfry dysponowali najlepszymi wówczas matematykami i kryptologami. Mogli zatrudnić jeszcze więcej ekspertów, ale zamiast tego zbudowali jeden z pierwszych komputerów w historii – Colossus. Zmiana ta pozwoliła osiągnąć cel i wzniosła zdolności kryptologów na zupełnie nowy poziom.

Dlaczego w ogóle o tym wspominamy? Ponieważ to doskonały przykład pokazujący, że osiągnięcie istotnego przełomu wymaga często zmiany podejścia. Zmiany, która jednak nie eliminuje dotychczasowych osiągnieć, lecz pozwala uzyskać nową jakość i długofalowe korzyści z rozwoju. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które albo chcą znacząco rozwinąć własną infrastrukturę IT, albo też potrzebują zmodernizować posiadane zasoby technologiczne.

W kontekście IT rozwiązaniem stanowiącym istotny przełom, a jednocześnie wciąż niezbyt dobrze uświadomionym w firmach i instytucjach korzystających z rozwiązań IT jest HCI, czyli infrastruktura hiperkonwergentna. Czym jest HCI? Najkrócej rzecz ujmując HCI pozwala połączyć trzy niezależne poziomy klasycznej infrastruktury IT: moc obliczeniową, pamięć masową i sprzętową warstwę sieci w jeden spójny, zwirtualizowany i centralnie zarządzany zbiór zasobów IT przedsiębiorstwa, fabryki czy instytucji edukacyjnej.

Konkretnym rozwiązaniem, które szczególnie powinno zainteresować każdą firmę rozważającą modernizację lub rozwój własnej infrastruktury IT jest Lenovo Azure Stack HCI. Jest to połączenie fizycznego serwera brzegowego (Edge) z funkcjonalnością Azure Stack dostępną w chmurze Microsoft Azure. Przejście na to rozwiązanie oznacza mniejsze inwestycje niż w przypadku klasycznych rozwiązań serwerowych, przy zapewnieniu co najmniej tożsamej (jeżeli nie wyższej) wydajności. Jednocześnie mniej sprzętu oznacza też mniej zużytej energii i mniej przestrzeni potrzebnej na odpowiednie urządzenia.

Dzięki HCI i wirtualizacji, dostosowanie infrastruktury IT do zmieniających się warunków zewnętrznych, rynkowych i innych czynników, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danej instytucji, fabryki, przedsiębiorstwa czy sieci sklepów jest dużo prostsze niż w przypadku klasycznych, tradycyjnych rozwiązań infrasturalnych. Możemy reagować i adaptować się do zmian znacznie szybciej zapewniając ciągłą realizację potrzeb. Serwery Lenovo ThinkAgile MX dla Azure Stack HCI pozwolą każdej instytucji wymagającej własnej infrastruktury IT bezpiecznie patrzeć w przyszłość.

