Facebook trochę przesadza promując Infinite Office jako pełnoprawne biuro, tyle tylko że wirtualne. Mimo to ta koncepcja zdecydowanie zasługuje na uwagę i może o niej jeszcze być naprawdę głośno.

Infinite Office, czyli wirtualne biuro

Załóż gogle VR na głowę i przenieś się w centrum swojego biura. Tak prezentuje się koncepcja Infinite Office proponowana przez Facebook Reality Labs. To rozbudowany zestaw funkcji i narzędzi, umożliwiających tworzenie wirtualnej przestrzeni do pracy, pozwalającej odciąć się od otoczenia i zwiększyć produktywność, niezależnie od miejsca, w jakim się aktualnie znajduje.

Gogle VR dla wzrostu produktywności

Z Infinite Office możesz liczyć na olbrzymią przestrzeń, którą wypełnisz konfigurowalnymi ekranami – w zależności od swoich potrzeb. To mogą być edytory, przeglądarki i inne narzędzia, a na bieżąco będziesz też otrzymywać powiadomienia z telefonu. Jeśli chcesz, możesz całkowicie się odizolować, a jeżeli potrzebujesz wiedzieć, co dzieje się dookoła, możesz też aktywować tryb pośredni, w którym otoczenie jest widoczne.

Rozwiązanie Infinite Office w wersji testowej zostanie udostępnione już zimą. Na początek trafi do użytkowników zestawu Oculus Quest 2, o którym niedawno pisaliśmy. To świetnie zapowiadające się gogle VR, które nie wymagają do działania komputera ani smartfona. Równocześnie mają zaoferować wysoką wydajność i pierwszorzędny komfort użytkowania. Czy to wszystko brzmi dla ciebie dobrze?

Źródło: Facebook, MSPowerUser, informacja własna

