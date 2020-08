Liczyliśmy na to, że Hellbound będzie strzelanką, która w świetny sposób przypomni nam, za co kochaliśmy FPS-y z lat 90. Pierwsze oceny pokazują, że tak jest, ale niestety są też poważne minusy…

Hellbound to pierwszeoosobowa strzelanka, która bazuje na rozwiązaniach z klasycznych FPS-ów, takich jak DOOM, Quake czy Duke Nukem 3D. Mamy więc szalenie dynamiczną rozgrywkę, potężne karabiny, rzesze potworów do eksterminacji i metal w głośnikach. Twórcy z Saibot Studios dodają do tego nowoczesną oprawę audiowizualną i zapraszają nas w podróż. Na dobry początek obejrzyjmy sobie najnowszy zwiastun.

Zobacz najnowszy zwiastun Hellbound:

Wczoraj wieczorem gra Hellbound zadebiutowała na Steamie i od tego czasu zdążyła już zebrać sporo recenzji. Gracze na platformie firmy Valve w 71 proc. oceniają ją pozytywnie, ale profesjonalni krytycy nie byli aż tak łaskawi. Poza autorami z serwisów Destrucoid i Hardcore Gamer, którzy przyznali produkcji studia Saibot „siódemki”, trudno mówić o dobrych ocenach.

Pierwsze recenzje Hellbound nie są zbyt pozytywne:

Destructoid – 7,0/10

GameSpew – 6,0/10

Hardcore Gamer – 7,0/10

PC Invasion – 5,0/10

PCGamesN – 5,0/10

TheGamer – 4,0/10

TheSixthAxis – 5,0/10

Z czego wynikają tak niskie oceny? Recenzenci narzekają przede wszystkim na bardzo krótką kampanię i nie najlepiej zaprojektowane poziomy. Chwalą z kolei samą mechanikę rozgrywki, tekstury i ogólny klimat. Cóż, jeśli mimo to chcecie dać szansę tej grze, to wiedzcie, że Hellbound kosztuje tylko pięć dyszek, a w promocji nawet mniej.

Źródło: Nimble Giant Entertainment, Steam, Metacritic

