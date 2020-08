Land of War: The Beginning odtworzy te bardziej i mniej znane wydarzenia z czasów II wojny światowej, w tym szczególnie ważną dla nas kampanię wrześniową. Wreszcie mamy okazję, by przyjrzeć się gamepleyowi.

Land of War to znane rozwiązania w nieznanych realiach

O Land of War: The Beginning mogliśmy usłyszeć już prawie rok temu – wtedy to niezależne studio MS Games z Warszawy pokazało nam pierwszy teaser i zdradziło szczegóły. Dowiedzieliśmy się wtedy, że wcielimy się w „zwykłego polskiego żołnierza” imieniem Piotr i napiszemy jego historię od 1939 do 1944 roku. W grze nie zabraknąć ma ani bezpośredniej walki, ani działań snajperskich, ani wreszcie misji szpiegowskich. Będziemy strzelać z różnych typów broni, a nawet zasiądziemy za sterami samolotu. Twórcy nie ukrywają inspiracji seriami Call of Duty i Medal of Honor, ale równocześnie kładą olbrzymi nacisk na polską historię.

Jak konkretnie będzie to wyglądać? Zwiastun, który możesz zobaczyć poniżej, daje pewną odpowiedź na tak zadane pytanie, choć już na wstępie twórcy podkreślają, że oglądamy materiał z wersji pre-alpha, więc zarówno tekstury, jak i animacje, udźwiękowienie czy wreszcie interfejs mogą jeszcze ulec zmianie.

Zobacz najnowszy gameplay Land of War: The Beginning:

Choć materiał pochodzi z wersji pre-alpha, studio MS Games nie rezygnuje z planu, by wydać Land of War: The Beginning jeszcze przed końcem tego roku. Wyłączną platformą docelową są pecety. Aby poradziły sobie z tym tytułem, muszą mieć co najmniej „Siódemkę”, „i-Piątkę”, 8 GB RAM-u i grafikę pokroju GTX-a 970.

