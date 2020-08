Valorant to podjęta przez twórców League of Legends próba zagrożenia CS-owi i Overwatchowi. Całkiem udana zresztą, a będzie jeszcze lepiej, bo gra właśnie wchodzi w kolejną fazę: akt II.

FFA Deathmatch w Valorant – II akt przynosi wyczekiwany tryb rozgrywki

Drugi Akt w Valorant startuje z dwiema dużymi nowościami. Pierwszą i zarazem najważniejszą jest nowy tryb rozgrywki: FFA Deathmatch. Gracze prosili ekipę Riot Games, żeby go wprowadziła i ta postanowiła spełnić do życzenie. Nie trzeba już zbierać drużyny – czas na zabawę pod tytułem: każdy na każdego.

Podobnie jak w trybie drużynowym, tak i w nowym Deathmatchu na arenie będzie mogło być równocześnie maksymalnie 10 graczy. Każdy z nich będzie miał nielimitowaną gotówkę, ale jego bohater nie będzie miał żadnych specjalnych umiejętności. Naturalnie zabraknie też Spike’a – w przeciwieństwie do streaków, nagradzanych specjalnymi sztandarami.

Ciekawostką będzie minimapa, która będzie się odświeżać co 5 sekund i wskazywać położenie przeciwników, co ma pozytywnie wpłynąć na dynamikę meczów. Warto też wspomnieć o możliwości skorzystania z apteczki po każdym fragu, 3-sekundowych respawnach i obowiązującej po nich nietykalności przez 8 sekund lub do pierwszego ruchu.

Na koniec informacja najważniejsza: rundę w trybie FFA Deathmatch wygrywa gracz z najwyższym wynikiem po upływie 6 minut. Chyba, że komuś uda się zlikwidować przeciwników 30 razy, wtedy rozgrywka zakończy się przed czasem.

Nowa postać w Valorant: Killjoy wkracza do gry

Akt II w Valorant to także nowa agentka. Ma na imię Killjoy, uwielbia roboty i bez zawahania robi użytek z czterech gadżetów, jakimi dysponuje. To Bot Alarmowy (z którym kontakt kończy się obrażeniami i zwiększoną wrażliwością), Działko (ostrzeliwujące wrogów w promieniu 180 stopni), Nanorój (chmara robotów aktywowana podczas wyrzucania granatu) oraz Blokada (paraliżująca wrogów w pobliżu na 8 sekund). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowej bohaterce, zerknij na poniższy materiał wideo:

Źródło: Riot Games, informacja własna

