Henry Cavill, odtwórca roli Geralta w netflixowym serialu Wiedźmin, jest także wielkim fanem gier komputerowych. Ostatnio aktor pochwalił się nowym nabytkiem do swojego komputera - to sprzęt, o którym wielu może tylko pomarzyć.

Jakiś czas temu pisaliśmy o nowym komputerze Cavilla, który napędzała karta graficzna GeForce RTX 2080 Ti. Osiągi zestawu najwyraźniej okazały się niewystarczające, bo aktor postanowił zmodernizować sprzęt o nową konstrukcję.

Wiedźmin zmodernizował komputera

Henry Cavill pochwalił się na Facebooku nową kartą graficzną – to GeForce RTX 3090 w referencyjnej wersji Founders Edition.

Wybór karty nie powinien nas dziwić – RTX 3090 to obecnie topowa konstrukcja ze stajni Nvidii, która bez problemu poradzi sobie z większością gier w rozdzielczości 4K. Przesiadka na nowy sprzęt na pewno będzie odczuwalna (testy pokazują, że nowy model jest o jakieś 40-50% wydajniejszy od GeForce RTX 2080 Ti).

Warto zauważyć, że GeForce RTX 3090 to też najdroższa konsumencka karta graficzna na rynku – referencyjny model został wyceniony na 7029 zł, a ceny "niereferentów" przekraczają 10 000 zł. Inna sprawa to to, że nadal występują problemy z dostępnością sprzętu, więc zakup flagowca wcale nie jest taki łatwy.

Źródło: Facebook @ Henry Cavill

