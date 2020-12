Jak można pomóc potrzebującym dzieciom, a przy tym zgarnąć odlotową kartę graficzną? Jest na to sposób! Już jutro startuje Nvidia Charity Stream – charytatywna transmisja, podczas której będzie można wygrać unikalne karty graficzne Gigabyte GeForce RTX 3000.

Na naszych łamach już niejednokrotnie pisaliśmy o corocznej, przedświątecznej akcji Nvidia Charity Stream - do tej pory streamerzy pomagali m.in. fundacji DKMS, Klinice Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka, czy Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich.

Nvidia pomaga po raz kolejny – tym razem walczy z wykluczeniem cyfrowym wśród dzieci z Akademii Przyszłości

W tym roku gracze będą wspomagać Akademię Przyszłości, a więc siostrzany projekt Szlachetnej Paczki. Akcja pomaga dzieciom uwierzyć w swoje możliwości, pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu. Takie podejście buduje w dziecku poczucie własnej wartości.

Jak piszą organizatorzy, pandemia szczególnie uwydatniła problem cyfrowego wykluczenia dzieci. Choć na pierwszy rzut oka problem ten ogranicza się głównie do trudności w nauce zdalnej, w rzeczywistości jest on znacznie bardziej złożony. Wykluczenie cyfrowe jest w konsekwencji wykluczeniem społecznym. Wpływa na dostęp do kultury i rozrywki, ogranicza relacje społeczne, ponieważ świat wirtualny jest częstym tematem rozmów dzieci.

Co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze starań, ponieważ uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Brak wiary w siebie oddziałuje negatywnie na ich obecną i przyszłą sytuację społeczną, relacje które tworzą, życie rodzinne czy ekonomiczne.

Gdzie oglądać Nvidia Charity Stream?

Tegoroczna edycja Nvidia Charity Stream będzie wyjątkowa, bo potrwa aż 100 godzin – od 9 do 13 grudnia gwiazdy i influencerzy będą streamować swoją rozgrywkę. Wśród gwiazd zobaczymy takie osoby jakie Marcin ‘Jankos’ Jankowski, Jerzy Janowicz, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Marcin Gortat, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Robert Makłowicz, Piotr ‘izak’ Skowyrski, Damian ‘Nervarien’ Ziaja i wielu innych.



Karty graficzne dla najbardziej zaangażowanych widzów wyróżniają się zmodyfikowaną obudową - niejeden gracz chciałby takie cacko w komputerze

Widzowie Nvidia Charity Stream będą mogli przekazywać donacje na rzecz Akademii Przyszłości. Organizatorzy przewidzieli dla najbardziej zaangażowanych widzów unikalne wersje kart graficznych:

najwyższa sumaryczna wpłata: Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC

druga najwyższa sumaryczna wpłata: Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme

trzecia najwyższa sumaryczna wpłata: Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC

Dodatkowo w trakcie akcji charytatywnej zostaną także przeprowadzone atrakcyjne aukcje sprzętowe.

Zainteresowani mogą śledzić transmisję na oficjalnym profilu Nvidia GeForce Polska w serwisie Twitch.

Źródło: Nvidia

