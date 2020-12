Ten rok był wyjątkowo bogaty w premiery sprzętu. Nvidia nie zamierza jednak spowalniać tempa i przyszły rok planuje rozpocząć od kolejnych premier – producent zapowiedział ważną konferencję, na której zaprezentuje ważne nowości dla graczy.

Podczas targów CES 2021 Nvidia organizuje konferencję GEFORCE RTX: GAME ON, na której ma zaprezentować najnowsze innowacje w dziedzinie gamingu i grafiki.

Co Nvidia pokaże podczas targów CES 2021?

Czego możemy się spodziewać? Co prawda producent nie ujawnia żadnych szczegółów na temat planowanych nowości, ale spodziewamy się prezentacji mobilnych kart graficznych GeForce RTX 3000 (to właśnie one będą napędzać nowe laptopy do gier).

Niewykluczone, że producent zaprezentuje także kolejne karty graficzne dla komputerów stacjonarnych – ostatnio pojawiły się przecieki dotyczące modeli GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3060.

Gdzie oglądać konferencję Nvidii

Konferencja została zaplanowana na 12 stycznia 2021 roku o godzinie 18:00. Wydarzenie poprowadzi Jeff Fisher, który pełni rolę starszego wiceprezesa ds. gamingu w firmie Nvidia.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo – zainteresowani będą mogli je śledzić na stronie Nvidii.

Źródło: Nvidia

Zobacz więcej o kartach graficznych GeForce: