Himalaje mogą skrywać odpowiedź na pytania nurtujące naukowców. Chodzi o moment, w którym ziemska atmosfera wypełniła się tlenem, co napędziło rozwój zaawansowanych form życia.

Naukowcy z japońskiego Uniwersytetu Niigata oraz Indian Institute of Science – jednej z najważniejszych uczelni wyższych w Indiach – dokonali niezwykłego odkrycia. Podczas analizy składu złóż mineralnych w Himalajach natknęli się na krople wody, które najprawdopodobniej pochodzą z oceanu sprzed 600 milionów lat. Jak sami mówią – „znaleźliśmy kapsułę czasu”.

Woda sprzed 600 mln lat pod Himalajami

Około 600 milionów lat temu nasza planeta doświadczyła pewnych znaczących wydarzeń. Po tym, jak prawie cały glob pokrył się lądolodem, zawartość tlenu w atmosferze gwałtownie wzrosła, co utorowało drogę dla intensywnego rozwoju zaawansowanych form życia. Zrozumienie tego, jak dokładnie doszło do tych zjawisk, nie jest proste, ale odkrycie naukowców może okazać się pomocne.

„Złoża odnalezione przez nasz zespół pokazały, że baseny sedymentacyjne przez długi czas były pozbawione wapnia” – wyjaśnił Sajeev Krishnan z Indian Institute of Science. Jak dodał, w takiej sytuacji naturalnie wzrasta ilość magnezu, a jednocześnie maleje ilość składników odżywczych, co sprzyja rozwojowi fotosyntetycznych sinic. Te mogą wówczas oddawać do atmosfery znacznie więcej tlenu, co może być kluczem do rozwiązania tej zagadki.

Himalaje z odpowiedzią na pytania nurtujące naukowców

Dalsze badania i analizy mogą okazać się kluczowe dla zrozumienia, jakie okoliczności przyczyniły się do tak dużego natlenienia atmosfery Ziemi miliony lat temu. Naukowcy chcą jednak przede wszystkim ustalić, jakie były warunki w oceanach tamtych czasów i jak różniły się od obecnych - jakie były ich temperatury, jaki był skład. W ten sposób mogą również uzyskać ważne dane, które pomogą w modelowaniu klimatu.

Choć na razie odkryto jedynie kilka kropel tej wody ukrytych w osadach, naukowcy są przekonani, że głęboko pod Himalajami mogą znajdować się znaczne zasoby wody z dawnych oceanów. Ten temat z pewnością więc jeszcze powróci.

Źródło: Tech Explorist, NDTV