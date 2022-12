Meteoryt z El Ali to ponad 15-tonowy meteoryt żelazny zidentyfikowany w 2020 roku w okolicach tego małego miasteczka. Według miejscowej ludności znajdował się on na swoim miejscu już 5 do 7 pokoleń wcześniej. Próbki zbadane przez naukowców odkrywają jednak pewną tajemnicę.

Elaliit oraz elkinstantonit

El Ali w Somalii to miejsce spoczynku meteorytu sklasyfikowanego jako żelazny. Wyróżnia się on spośród pozostałych zalegających w okolicy skał, przez co wiąże się z nim podania należące do miejscowego folkloru. Podczas badań próbki meteorytu, którą poszukiwacze złóż wysłali do Nairobii, a potem do Uniwersytetu Alberty w USA, dokonano niezwykłego odkrycia. W zaledwie 70-gramowej próbce odkryto dwa minerały, które nie występują na Ziemi, a podejrzewa się, że może znajdować się tam też trzeci nieznany minerał.

Za każdym razem, gdy znajdujesz nowy minerał, oznacza to, że rzeczywiste warunki geologiczne i chemia istniejąca w skałach były inne niż te, które znaleziono wcześniej.

-prof. Chris Herd, Uniwersytet Alberty

Skala próbki, obok podziałka centymetrowa

Meteoryty skrywają pozaziemskie skarby

Już pierwszego dnia badacze po wstępnych analizach odkryli, że nowe minerały znajdują się w próbce. Było to fenomenalne odkrycie, bo zazwyczaj stwierdzenie nowego minerału wymaga od badaczy dużo więcej pracy. Jednak oba te materiały zostały wcześniej stworzone syntetycznie, więc po ich przebadaniu wystarczyło, aby naukowcy dopasowali wzorzec do tego, który już powstał w laboratorium. Teraz geologowie z fascynacją starają się stwierdzić, jakie warunki panowały we wnętrzu meteorytu, aby mogły w nim powstać takie substancje.

Czy nowe minerały znajdą jakieś zastosowanie? Niewykluczone, gdyż materiałoznawcy chętnie sprawdzają nowe substancje pod kątem wykorzystania ich w społeczeństwie (jak na przykład występujący zarówno w meteorytach, jak i w ziemskich złożach perowskit). Naukowcy z Alberty chętnie podjęliby się dalszych badań, ale nie wiadomo czy będzie to możliwe, bo 15-tonowy meteoryt został obecnie przetransportowany do Chin w poszukiwaniu potencjalnego nabywcy.

