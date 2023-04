Elasto Mania to jedna z tych gier, które nie charakteryzują się wybitną fabułą ani grafiką, a i tak cieszą się ogromną popularnością. Kultowy tytuł trafił właśnie do sklepu Google Play i można go pobrać za darmo.

Niektórzy pamiętają tę grę z czasów podstawówki, inni gimnazjum, a niektórzy i z liceum. Jedno jest pewne – to gra, której nie mogło zabraknąć na komputerach w szkolnych salach do informatyki. Gra, która u wielu budzi sentyment jest właśnie dostępna do pobrania na Androida. Bez żadnych opłat można wrócić wspomnieniami do minionych lat.

Elasto Mania Remastered na telefon

Gra, która swoją premierę miała w 2000 r. dziś jest już przez wielu zapomniana i żyje tylko w sferze wspomnień. Producent próbował odświeżyć ją jeszcze 3 lata temu, kiedy pojawiła się na Steamie, a teraz tytuł trafia na kolejną platformę. W nową-starą Elasto Manię Remastered zagra każdy, kto korzysta ze smartfona z Androidem. Gra pojawiła się właśnie w sklepie Google Play i można ją pobrać całkowicie za darmo.

Jak zaznacza producent, mobilna Elasto Mania w praktyce nie różni się od tego, co pamiętamy z kultowej wersji sprzed dwóch dekad. Mechanika gry została w pełni przeniesiona na smartfony i zachowała swój klasyczny charakter. Zdecydowano się jednak poprawić jakość materiałów graficznych, aby tytuł prezentował się lepiej na ekranach.

Jest też nowy tryb gry. Elasto Mania Remaster wprowadza wyzwania online (we wczesnym dostępie). Znalazło się też miejsce na rankingi online, osiągnięcia, a dodatkowo pojawiły się nowe poziomy stworzone przez społeczność.

Na ten moment, świeżo po debiucie tytułu w Google Play, gra zbiera pozytywne opinie. Użytkownicy zwracają uwagę na możliwość powrotu do kultowej gry i zmierzenia się z poziomami, które często pożerały sporo czasu. Sam sprawdziłem, jak to jest wrócić do lubianego tytułu po latach – i osobiście uważam, że to dobrze przygotowane wydanie na gry mobilne, choć wymaga poświęcenia kilku chwil na przyzwyczajenie się do sterowania ekranowego.