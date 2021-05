Hisense Sonic Screen Laser TV – laserowy telewizor z ekranem dźwiękowym wkrótce będzie dostępny na polskim rynku. To sprzęt, robiący olbrzymie wrażenie i zarazem jeden z elementów globalnej ekspansji producenta.

Co to jest laserowy telewizor i czy to na pewno dobre określenie?

Laserowy telewizor to określenie, które może okazać się mylące dla części osób. I to nie ze względu na słowo „laserowy”, lecz „telewizor”. W rzeczywistości bowiem urządzeniu bliżej jest do projektora: ekran sam w sobie nie wyświetla obrazu – ten rzucany jest przez tak zwaną konsolę. Jest jednak także co najmniej kilka argumentów „za”. Przede wszystkim: mamy tu tuner TV, więc zdecydowanie jest to urządzenie do odbioru telewizji. Po drugie – to nie bez znaczenia, na czym będzie wyświetlany obraz. Do zestawu dołączony jest konkretny ekran, a wiadomo, że projektor bez dobrego ekranu jest jak garnek bez ucha.

Hisense Sonic Screen Laser TV to laserowy telewizor z ekranem dźwiękowym

Ekran telewizora Hisense Sonic Screen Laser TV to zresztą jeden z jego największych atutów. Wykorzystuje on mianowicie technologię „dźwięku wydobywającego się z ekranu”. O co chodzi? Panel został wyposażony w ponad 100 tysięcy jednostek audio, co w połączeniu z odpowiednimi algorytmami pozwoliło na osiągnięcie efektu integracji dźwięku z obrazem. Innymi słowy: dźwięki wydobywają się dokładnie z tego miejsca obrazu, który je generuje. Producent obiecuje realistyczne efekty przestrzenne i dźwięk rozchodzący się w każdym kierunku.

W przypadku lasera nie ma mowy o jakichś wypaleniach czy innych przypadłościach. Żywotność zresztą ma być kolejną dużą zaletą urządzenia Hisense. Źródło światła zamknięte w konsoli ma wytrzymać nie mniej niż 25 tysięcy godzin działania. Oznacza to mniej więcej tyle, że przy oglądaniu TV przez jakieś 8 godzin każdego dnia, sprzęt nie odmówi współpracy przez co najmniej… 8 lat.

A jak prezentuje się obraz?

Jeśliby rozpatrywać Hisense Sonic Screen Laser TV w kategorii projektora, to byłby to projektor ultrakrótkoogniskowy. Aby wypełnić obrazem 88-calowy ekran należy odsunąć urządzenie od ściany na odległość zaledwie 21 centymetrów, więc bez trudu znajdzie się dla niego miejsce. Rozdzielczość to 4K, o kontrast dba HDR, za wierną reprodukcję barw odpowiada Pure Colors, a nienaganną płynność gwarantuje technologia MEMC.

Oczywiście jest to także w pełni funkcjonalny sprzęt i nie trzeba na nim oglądać jedynie programów telewizyjnych. Najróżniejsze źródła treści podłączymy przez 4 gniazda HDMI, 2 porty USB i jedno złącze VGA. Do tego mamy jeszcze porty Ethernet (RJ-45), mini jack i digital audio. Jest też system smart TV oferujący dostęp do takich platform jak YouTube, Netflix, Amazon Prime Video czy CDA.

100-calowy telewizor laserowy w Polsce. Co jeszcze szykuje Hisense?

Hisense Sonic Screen Laser TV będzie dostępny w Polsce już w lipcu. Niestety nie wiemy, ile przyjdzie nam za niego zapłacić, choć spodziewamy się, że nie będą to małe pieniądze. Już teraz natomiast możesz kupić 100-calowy Hisense Smart Laser TV. Kosztuje 29 999 złotych i ma większy ekran, ale nie ma wspomnianego systemu audio.

Laserowe telewizory to jednak nie wszystko, co polskim klientom chce w najbliższym czasie zaproponować Hisense. Ten producent cieszy się dobrą sławą za granicą, więc z pewnością jest to dobra wiadomość. Konkretnie możemy się spodziewać premiery aż 24 telewizorów z panelami LED, OLED, ULED i MiniLED – o przekątnych od 32 do 120 cali. Wkrótce opowiemy o nich więcej, ale już teraz chyba dobrze widać, że portfolio ma pokryć potrzeby każdego użytkownika.

Ale Hisense to nie tylko telewizory. Producent już teraz oferuje w Polsce klimatyzatory, lodówki, pralki i suszarki, a wkrótce dołączą do nich piekarniki i płyty indukcyjne. Plany ekspansyjne są naprawdę poważne. A tym filmem firma się z nami wita…

Poznaj markę Hisense:

Źródło: Hisense, informacja własna