Panasonic MZ2000 to najwyższy model w tegorocznej ofercie TV producenta z Osaki. Co ma do zaoferowania względem poprzednika?

Panasonic MZ2000: topowy telewizor OLED na rok 2023

Panasonic MZ2000 to flagowy telewizor Japończyków na rok 2023. Zaprezentowane podczas targów CES 2023 urządzenie ma wprowadzać „nową erę jasności i ekspresji OLED”, jak zapowiada producent. Chwali się, że dzięki mikrosoczewkowej technologii MLA (Micro Lens Array) i wielowarstwowej konfiguracji zarządzania ciepłem udało mu się uzyskać nieco wyższą średnią jasność, a jasność szczytowa wzrosła aż o 150% w porównaniu do ubiegłorocznego modelu.

Co nowego w TV?

Topowy model Panasonica co roku znajduje się wśród najlepszych telewizorów OLED na rynku. Nic dziwnego więc, że producent koncentruje się głównie na poprawkach i udoskonaleniach. W MZ2000 (poza wspomnianą jasnością) dotyczą one przede wszystkim procesora HCX Pro AI, trybu Filmmaker Mode (wyłączającego wszelkie ulepszacze) i technologii Soundscape 360, która dzięki algorytmowi Bass Booster zapewniać ma jeszcze głębsze niskie tony.

Z myślą o graczach Panasonic postarał się o porty HDMI 2.1 z obsługą HFR i VRR, kompatybilność z AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync, a także nowy tryb True Game, w którym obraz optymalizowany jest pod kątem elektronicznej rozrywki. Aby dźwięk nie odstawał, producent wprowadził dodatkowe tryby audio: pierwszy jest skrojony pod erpegi, drugi zaś pod pierwszoosobowe strzelanki.

Przestrzenny dźwięk Dolby Atmos oraz optymalizujące obraz technologie Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive również znajdują się na swoim miejscu. A jeszcze jedną nowinką, o której warto wspomnieć, jest algorytm Streaming 4K Remaster – poprawia on jakość obrazu podczas odtwarzania strumieniowego. Dopełnieniem całości jest zaś zaktualizowany system my Home Screen zapewniający wygodny dostęp do wielu popularnych aplikacji i funkcji.

Trzy rozmiary do wyboru

Telewizor Panasonic OLED MZ2000 dostępny będzie w trzech wersjach rozmiarowych: 55, 65 i 77 cali. Dokładny termin premiery, podobnie jak cennik, nie jest jeszcze znany.

Źródło: Panasonic