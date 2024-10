Historie Jutra – nowy podcast (około)technologiczny

Przemek Jankowski i Kasia Gandor łączą siły! Wyjątkowy duet startuje z podcastem Historie Jutra, w którym poruszy wiele tematów technologicznych i socjologicznych, które - jak przekonacie się już przy okazji pierwszego odcinka – nierzadko się ze sobą łączą.

W każdej sekundzie w internecie lądują kolejne gigabajty treści, nowe portale czy aplikacje mobilne. Można bardzo długo deliberować nad wątpliwą jakością dużej części z nich oraz nad ideami przyświecającymi twórcom. Można też skupić się na tym, co jest naprawdę godne uwagi i jakkolwiek przydane (a przynajmniej takie miało być wedle założeń) w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Wszak internet ma nie tylko ciemniejszą, ale i jaśniejszą stronę, z której być może niekiedy niewłaściwie czerpiemy? Przyglądanie się im, a także punktom styku między technologią i nauką a społeczeństwem może prowadzić do wielu bardzo ciekawych, chociaż nierzadko smutnych, wniosków.

“Przyjmijmy, że technologia jest pewną siecią, która oplata doświadczalną rzeczywistość i sprawia, że dzieją się rzeczy, że nasz świat wygląda dziś tak, jak wygląda. Technologia ta splata się ze wszystkim i na wszystko wpływa, od relacji międzyludzkich przez AI po kulturę czy biologiczny fundament naszego istnienia. Technologia różnicuje te wątki dziś i wpływać będzie na nie w przyszłości, a my będziemy je eksplorować i próbować zrozumieć” – Przemek Jankowski, współprowadzący Historie Jutra.

"Od dawna chodziło mi po głowie stworzenie przestrzeni do rozmowy o technologii, ale w ludzkim wydaniu. Mniej skupionej na gadżetach, a bardziej pochylającej się nad siecią, którą technologia tworzy wokół wszystkich nas – od naszych relacji, przez wpływ na kulturę, aż po biologiczne fundamenty naszego jestestwa. W pierwszym odcinku razem z Przemkiem rozmawiamy o technologii i relacjach międzyludzkich. Zastanawiamy się, jak to możliwe, że w dobie tak powszechnego dostępu do internetu i komunikatorów coraz więcej ludzi czuje się samotnych. Czy to możliwe, że smartfony i aplikacje, które miały nas zbliżać, paradoksalnie działają odwrotnie? Eksplorujemy nowy i zaskakujący świat aplikacji randkowych i sprawdzamy, jak można korzystać z najnowszych technologicznych zdobyczy tak, aby działały one na naszą korzyść" - Kasia Gandor, współprowadząca Historie Jutra.

Historie Jutra – pierwszy odcinek już dostępny

Historie Jutra prawdopodobnie niejednokrotnie to potwierdzi. A tak właściwie, to zrobi to dwójka prowadzących. Dwójka wręcz idealnie skrojona do tego typu formatu. Mająca szeroką wiedzę i wciąż ciekawa świata, a jednocześnie lubiąca mówić i dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi. Co najważniejsze – potrafiąca mówić tak, że chce się słuchać.

Przemek Jankowski to wieloletni dziennikarz benchmark.pl. Jest nie tylko pasjonatem nowych technologii, ale również antropologiem kulturowym, który systematycznie dostarcza czytelnikom zarówno kolejnych testów nowych sprzętów, jak i felietonów. Również Kasia Gandor nie jest postacią anonimową. Aktywna w social mediach popularyzatorka wiedzy na swoim kanale na YouTube zgromadziła już niemal 300 tys. subskrybentów.

Technologia a intymność i relacje

Czego konkretnie można się tutaj spodziewać? Technologia a intymność i relacje – tak brzmi tytuł pierwszego odcinka podcastu Historie Jutra. Co w nim? Dużo wątków zahaczających o kryzys samotności XXI wieku. Wydawałoby się, że w dobie powszechnego dostępu do sieci oraz popularności wszelkiej maści komunikatorów tego typu problem nie powinien istnieć. A jednak.

Próbowaliście odpowiedzieć sobie kiedyś na pytanie, z iloma osobami możecie porozmawiać o wszystkich swoich problemach? I jak wypada to na tle "średniej krajowej"? Wiecie, jakie grupy społeczne czują się najbardziej samotne? Technologia i internet sprawiły, że niemal bez ustanku pochłaniamy kolejne informacje, ale niejednokrotnie zaczynamy zapominać, jaki był początkowy zamysł związany z dobrodziejstwami np. smartfonów i aplikacji społecznościowych. Zamiast pomagać poznawać nowych ludzi, niekiedy doprowadzają do sytuacji, że dwoje już sobie bliskich osób zaczyna zapominać o drugiej stronie i spędza wolny czas na przeglądaniu internetu. Czy korzystanie z aplikacji po kilka godzin dziennie świadczy o jej jakości? Która z obecnie popularnych jest największym "złodziejem czasu" i dlaczego nietrudno wskazać TikToka na jednego z faworytów tego niechlubnego rankingu?

Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w pierwszym odcinku podcastu Historie Jutra. Chociaż nie zabrakło odniesień do różnego rodzaju badań i statystyk, niekiedy do wyciągnięcia wniosków wystarcza chwila zastanowienia i przyjrzenia się... sobie. Chwile refleksji mogą pojawiać się po każdym odcinku podcastu Przemka i Kasi, który, jak się już pewnie domyśliliście, będzie cykliczny. Nowych odcinków spodziewajcie się co tydzień.