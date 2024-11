W trzecim odcinku “Historii jutra” Kasia i Przemek pytają, co z tą telewizją. Czy magia tego medium w 2024 roku jest nadal aktualna? Ilu Polaków wciąż zasiada przed telewizorami? Na czym polega niezdrowa relacja z TV i dlaczego to kwestia pokoleniowa? – Odpowiadamy.

Historie Jutra – trzeci odcinek już dostępny. Co z tą telewizją?

Ma prawie sto lat i jest wciąż na topie – Co z tą telewizją? To hasło przewodnie przyświecało dyskusji Kasi i Przemka w 3. odcinku podcastu “Historie jutra”. Czy jednak w tak odgórnie poczynionym założeniu nie tkwi zasadniczy błąd odnośnie do aktualności tego medium?

Można by odnieść wrażenie, że telewizja odchodzi już do lamusa. Kasia skutecznie zadaje mu jednak kłam, prezentując – zgodnie ze swoim zwyczajem – twarde dane. Choć średni wiek telewizora w Polsce to 5-10 lat – co wskazuje na nasze, stosunkowo niewielkie zainteresowanie technologicznymi nowinkami w tym obszarze – telewizor posiada już niemal każde gospodarstwo domowe (dokładnie 93,4% wg danych KRRiT za 2023 rok).

Co jednak warte odnotowania, wskaźnik ten z roku na rok nieco maleje i pozostaje w związku ze społecznymi przeobrażeniami, o których więcej poniżej.

Kto i dlaczego nie ogląda telewizji?

Jak można się domyślić, spadek zainteresowania tradycyjną telewizją spowodowany jest rozwojem nielinearnego wideo, audio oraz mediów społecznościowych. Pozostaje on w ścisłym związku z różnicami pokoleniowymi oraz wykształceniem; w mniejszym zaś – z płcią oraz miejscem zamieszkania. Jak czytamy w Sprawozdaniu Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji z działalności w 2023 roku:

Oglądający treści nielinearne to istotnie częściej osoby młodsze, należące do pokoleń Alfa, Z i Y (czyli pomiędzy 4 a 49 lat), którzy stanowią blisko 76% wszystkich oglądających treści VoD, a zdecydowanie rzadziej baby boomers (59-77 lat) i seniorzy powyżej 78 r.ż. Oglądający nielinearne treści wideo to także częściej mężczyźni, osoby lepiej wykształcone, pracujące i mieszkające w miastach, szczególnie tych pow. 200 tys. mieszkańców lub w ramach aglomeracji miejskich.

Telewizor a współczesne zastosowania

Choć telewizja linearna wciąż dociera do każdej z tych grup, a rezygnacja z niej jest charakterystyczna jedynie dla 10% populacji, zmieniające się preferencje wespół z ograniczonymi zasobami czasowymi i umysłowymi sprawiają, że stopniowo traci na znaczeniu.

Mimo iż mowa o niezmiennie dominującym medium na telewizorze, ten ostatni coraz częściej służy np. do streamowania treści VOD lub grania w gry. Udział czasu przeznaczanego na tzw. nietelewizyjne aktywności audiowizualne na telewizorze z roku na rok rośnie, a w roku 2023 wyniósł 11%.

W tak szerokim rozumieniu telewizor wciąż gromadzi wokół siebie potężne liczby użytkowników. Jak wskazano bowiem w tym samym sprawozdaniu, w 2023 roku uśrednione maksimum widowni treści audiowizualnych na telewizorze wyniosło 12.131.159 osób, co stanowi 34,30% badanej populacji (!) i przypadło na godzinę 20:58.

Ostatecznie jednak średni dzienny czas spędzany przed telewizorem również sukcesywnie maleje, a wyjątkiem od tej zasady był pandemiczny rok 2020.

Niezdrowa relacja z telewizją?

Jeśli należycie do najmłodszej grupy naszych czytelników, zapewne nie raz słyszeliście uwagi o zbyt długim czasie, jaki spędzacie przed ekranami Waszych telefonów lub komputerów. W tym miejscu Kasia zabija nam ćwieka, zmuszając do refleksji nad rolą telewizji w życiu starszego pokolenia.

Zgadujemy, że niejeden z Was wspomina telewizor jako element tła w swoim domu rodzinnym; ścieżkę dźwiękową towarzyszącą każdemu dniu codziennemu – nierzadko od rana do wieczora. Niewinny zwyczaj, zachłyśnięcie niegdyś niedostępną technologią, a może sposób na wyparcie? – Zachęcamy do dyskusji w komentarzach.

Tymczasem, po więcej interesujących danych, ciekawostek i osobistych anegdot zapraszamy do trzeciego odcinka “Historii Jutra”.

Źródło: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2023 roku