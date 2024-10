Ta opcja odmienia wrażenia z oglądania. Zwróć na nią uwagę przy zakupie TV

Jeśli wybierasz nowy telewizor, zwróć uwagę na częstotliwość odświeżania obrazu. Jeśli będzie niska - nici z przyjemnego oglądania sportu lub płynnej rozgrywki w grach.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co wpływa na wrażenia płynące z oglądania obrazu wyświetlanego na telewizorze? Jest kilka parametrów, jak przekątna, rodzaj matrycy, czy rozdzielczość. Jeśli zależy Ci jednak na maksymalnej płynności, zwróć uwagę na inny parametr. Chodzi o częstotliwość odświeżania.

Co to jest częstotliwość odświeżania telewizora?

Częstotliwość odświeżania telewizora (ale także monitora, czy ekranu w smartfonie) to istotny parametr. Określa to, ile razy na sekundę na wyświetlaczu pojawi się nowy obraz. Częstotliwość odświeżania 1 Hz oznacza, że obraz zmieni się co sekundę. Oczywiście, oznaczałoby to efekt “klatkowania”, czyli obraz nie byłby zbyt płynny. W praktyce podstawowa częstotliwość odświeżania obrazu to 50 lub 60 Hz, czyli obraz zmienia się kilkadziesiąt razy na sekundę.

Oczywiście, nie tylko częstotliwość odświeżania obrazu w telewizorze wpływa na nasze wrażenia podczas oglądania. Równie ważna jest jakość wyświetlanego obrazu, a w tym przypadku - liczba klatek na sekundę (FPS). Jeśli wyświetlane treści mają dużo kl./s, warto odpowiednio ustawić także częstotliwość odświeżania obrazu w telewizorze. Dotyczy to między innymi gier komputerowych.

Jaką częstotliwość odświeżania ma telewizor?

Tańsze modele telewizorów (np. telewizory do 2000 zł) mogą mieć częstotliwość odświeżania obrazu 50 Hz lub 60 Hz. W przypadku wielu użytkowników takie wartości są w zupełności wystarczające. Jeśli przede wszystkim oglądasz telewizję, czy filmy i seriale VOD w standardowej jakości, treści te i tak nie wymagają lepszych parametrów telewizora.

Lepszy sprzęt (np. dobre telewizory 4K) zwykle mają częstotliwość odświeżania 100 lub 120 Hz. Najbardziej wymagający użytkownicy mogą natomiast poszukać telewizora z jeszcze lepszymi parametrami. Ale kiedy warto to zrobić?

Jaką częstotliwość odświeżania obrazu ustawić w TV?

Aby ocenić, jaką częstotliwość odświeżania ustawić w telewizorze, zastanów się nad przeznaczeniem odbiornika. Oto przykłady zastosowania telewizora i zalecana częstotliwość odświeżania obrazu:

60 Hz - do podstawowego wykorzystania telewizora, oglądania telewizji, filmów i seriali. Nie zauważymy większego rozmycia obrazu, który będzie wystarczająco płynny

- do podstawowego wykorzystania telewizora, oglądania telewizji, filmów i seriali. Nie zauważymy większego rozmycia obrazu, który będzie wystarczająco płynny 120 Hz - oferują płynność odpowiednią dla dynamicznych transmisji sportowych, filmów z szybką akcją, a także do gier komputerowych. Wyższa częstotliwość odświeżania oznacza mniejsze rozmycie ruchów

- oferują płynność odpowiednią dla dynamicznych transmisji sportowych, filmów z szybką akcją, a także do gier komputerowych. Wyższa częstotliwość odświeżania oznacza mniejsze rozmycie ruchów 240 Hz - dziś nie znajdziemy telewizorów z wyższą częstotliwością odświeżania. Taka wartość będzie odpowiednia dla najbardziej wymagających użytkowników i najbardziej dynamicznego obrazu. Mowa między innymi o grach e-sportowych, w których rozgrywka jest wyjątkowo szybka

Telewizor z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu może sprawdzić się w niektórych zastosowaniach. Wyświetlany obraz będzie bardziej płynny, szczególnie podczas oglądania dynamicznych treści. Pamiętajmy jednak, że w parze z lepszymi parametrami idzie też wyższa cena. Każdy musi więc zastanowić się, jak wykorzysta nowy sprzęt i przemyśleć, jaki telewizor kupić.