W najnowszym odcinku podcastu “Historie Jutra” Kasia i Przemek dołączają do odwiecznej debaty: Android czy iOS? Pora na pierwsze zgrzyty w programie?

Android czy iOS? – odcinek 4. podcastu Historie Jutra już dostępny

Nasi prowadzący zgodni już byli. Kiedy na tapet trafił bowiem najnowszy temat podcastu Historie Jutra, rozdźwięk pomiędzy nimi stał się lekko zauważalny. Podczas gdy racjonalizująca swoje wybory Kasia dołączyła w tym roku do grona fanów iOS-a, Przemek kontruje jej preferencje krótko: tylko Android.

Warto w tym miejscu odnotować, iż wskazanie na smartfon z jednym bądź drugim oprogramowaniem ma swoje, daleko idące skutki. Jak się okazuje, poziom retencji w obydwu grupach użytkowników jest niebywale wysoki i wynosi aż 91% wśród posiadaczy urządzeń z Androidem oraz 86% wśród szczęśliwych nabywców sprzętu z iOS-em. Warto więc zastanowić się dwa razy przed swoim pierwszym, smartfonowym zakupem.

Android czy iOS, czyli wspomnień czar

Każdy z omawianych systemów ma oczywiście swoje blaski i cienie. Telefony Apple’a stanowią daleko idące udogodnienie w pracy Kasi, która docenia możliwość szybkiego przerzucania plików za pośrednictwem AirDropa oraz oferowaną przez sprzęt jakość zdjęć i wideo. Dostrzega też wyższy poziom aktualizacji dla iOS, które z miejsca spełniają swoją funkcję i są dostępne dłużej.

Z drugiej strony, z rozrzewnieniem wspomina czasy daleko idącej swobody w personalizacji, jaką dawał jej Android i rozpływa się nad magicznym designem “Edge’ów”, którym mogła niegdyś szpanować w towarzystwie. Zupełnie inaczej zapamiętał je za to Przemek, który zdecydowanie nie tęskni za przypadkowymi kliknięciami w zakrzywiony ekran. Jak widać, nawet argumenty dostarczane na rzecz oponenta w dyskusji tym razem nie zbliżą naszych rozmówców.

Co mówi o Tobie Twój telefon?

Czy określone cechy osobowościowe predestynują nas do wyboru smartfona z określonym rodzajem oprogramowania? W badaniach, na które powołuje się Kasia, wykazano, że istnieją w tym obszarze dwie niewielkie, acz istotne statystycznie różnice.

Osoby z wyższym miesięcznym dochodem wybierają częściej iOS, a te z większą otwartością na nowe doświadczenia – Androida. Zgadzałoby się to także z innym, wybrzmiewającym na łamach podcastu wnioskiem, iż użytkownicy iPhone’ów wydają znacząco więcej na odzież, kosmetyki i technologie.

Liczby nie kłamią

Wybory konsumenckie w skali makro mówią wiele o regionie, w którym są dokonywane. I tak, globalnie to Android wiedzie zdecydowany prym. Znajdziemy go w 77% smartfonów; iOS-a zaś – w zaledwie 20%. Podobny wynik uzyskano również w Polsce, gdzie 80,7% smarfonów bazuje na Androidzie, a 19,2% na iOS-ie. Zgoła odmienne tendencje dostrzegalne są za to w Stanach Zjednoczonych, w których na 60,7% smartfonów znajdziemy logo nadgryzionego jabłka. 38,8% pracuje zaś na Androidzie.

Dominacja iPhone’ów na tym ostatnim rynku ma swoją wielopoziomową genezę. Apple to bowiem amerykańska firma, zajmująca znaczącą pozycję w tamtejszej popkulturze. Jej klienci są wyczuleni na względy bezpieczeństwa, równolegle zaś mniej wrażliwi na cenę. Dostrzegają też w applowskim sprzęcie stabilny środek przechowywania wartości. Wszystko to przekłada się na najwyższy na rynku topowych smartfonów wskaźnik satysfakcji i lojalności użytkowników.

O fenomenie smartfonów Apple’a przeczytacie więcej już niebawem. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy odcinek podcastu “Historie Jutra”, w którym Kasia i Przemek rozwijają zaprezentowane powyżej wątki.