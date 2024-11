Tuż po premierze Androida 15 na horyzoncie jest kolejna wersja systemu Google

Google zrobi ukłon w stronę twórców aplikacji i producentów urządzeń. Zmiana harmonogramu aktualizacji systemu Android.

Kolejne wersje systemu operacyjnego Android pojawiają się co roku. W 2025 roku może się to jednak zmienić. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Google - twórca popularnego oprogramowania - planuje zmienić swoje dotychczasowe podejście do aktualizacji.

Android 16 szybciej, niż zakładaliśmy

Zwykle harmonogram aktualizacji systemu operacyjnego Android wygląda podobnie. W okolicy połowy roku pojawiają się kolejne wersje - najpierw tylko dla developerów (twórców oprogramowania), później na rynek trafia publiczna wersja beta. Kolejne wersje Androida już od kilku lat pojawiają się na rynku w momencie prezentacji najnowszego smartfona Google Pixel. W 2024 roku Google zmieniło tę zasadę, a Pixel 9 pojawił się ze “starym” Androidem 14. Po dość krótkim czasie zaprezentowano jednak Androida 15, a urządzenia Google dostały możliwość aktualizacji.

Teraz wydaje się, że moment premiery systemu Google także się zmieni. Android 16 miałby trafić na rynek już w drugim kwartale (Q2) 2025 roku. Oznaczałoby to, że dostaniemy kolejną wersję o kilka miesięcy szybciej, niż zwykle.

Google planuje też drugą większą aktualizację Androida w 2025 roku. W ostatnich miesiącach roku na rynek ma trafić wersja Android 16.1, co zwiastuje nieco mniejsze zmiany i poprawki.

Dlaczego Google zmienia harmonogram premier Androida?

To nie przypadek, że Google chce w innym momencie zaprezentować kolejne wersje systemu. Ma w tym jasny cel - lepsze dopasowanie harmonogramu aktualizacji Androida do premier swoich smartfonów Google Pixel. Również urządzenia innych firm (np. kolejna generacja składanych Samsungów) mogłyby pojawić się na rynku już z najnowszą wersją systemu. Oznacza to nieco mniej pracy dla twórców oprogramowania.

Amerykański gigant zapewnia jednocześnie, że nie będzie potrzeby poprawek już istniejących aplikacji. Przyszłe wersje systemu mają być nimi kompatybilne bez konieczności dostosowania do nowych wersji systemu. To duży ukłon w stronę twórców oprogramowania.

Wraz z nową wersją Androida powinniśmy poznać również ulepszoną odsłonę Sklepu Google Play. Pojawią się w niej rekomendację dla zalecanych aktualizacji. Teraz podobne rozwiązanie widzimy w kategorii gier.

