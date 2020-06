Można zaryzykować stwierdzenie, że Agent 47 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata gier. Wkrótce ponownie o nim usłyszymy. Nadciąga Hitman 3.

Oficjalna zapowiedź i pierwsze materiały z Hitman 3

Pierwsza prezentacja gier na PlayStation 5 przyniosła nam nie tylko tytuły rozwijane przez studia należące do Sony. Po sporych przebojach do grona niezależnych ekip zalicza się od pewnego czasu IO Interactive, które posiada prawa do marki Hitman. Robi z nich spory użytek, kolejnym dowodem będzie zapowiedziany i zaprezentowany zarazem Hitman 3.

Gra będzie stanowić zwieńczenie tzw. nowej trylogii, do której zaliczają się również Hitman z 2016 roku i Hitman 2 z 2018 roku. Jak zapowiada Mattias Engström, dyrektor gry, Hitman 3 będzie bardziej sugestywny i zaserwowany w „ciemniejszym tonie”. Także tym razem można jednak nastawiać się na wykonywanie misji w lokacjach rozrzuconych po całym świecie. Przwidziana będzie tutaj także opcja potraktowania nowej odsłony serii jako platformy dla całej trylogii i importowania misji z dwóch poprzednich części.

Premiera Hitman 3 na początku przyszłego roku

Jeśli obecne plany nie ulegną zmianie, premiera gry Hitman 3 odbędzie się w styczniu 2021 roku.

Chociaż grę zapowiedziano podczas prezentacji tytułów na PlayStation 5, lista platform docelowych prezentuje się zdecydowanie bardziej okazale. Hitman 3 trafi również na Xbox Series X, a także na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.

Źródło: HITMAN

