Jeśli masz pięć minut i chcesz się trochę zrelaksować, sprawdź najnowszy zwiastun zaprezentowany przez twórców Hogwarts Legacy. Fragment ścieżki dźwiękowej z gry został wykonany przez ponad 50-osobową orkiestrę.

Muzyka w Hogwarts Legacy z pewnością będzie magiczna

O nadchodzącej grze Avalanche Studios wiemy już całkiem sporo. Studio zaprezentowało obszerne gameplay'e, na których widać walkę, kreator postaci czy pokoje wspólne Hogwartu. Co jakiś czas twórcy podają też informacje o członkach kadry nauczycielskiej, na których trafimy podczas rozgrywki w Hogwarts Legacy. Ujawniono również (dość wysokie) wymagania sprzętowe tytułu na PC.

Tym razem Avalanche Studios postanowiło zaprezentować fragment ścieżki dźwiękowej z gry. Overture to the Unwritten to utwór wykonany przez ponad 50-osobową orkiestrę i chór The Seven Springs Symphony.

W tle nagrania z koncertu muzyki symfonicznej widzimy również urywki rozgrywki oraz lokacje, które pojawią się w grze. Są to między innymi mroczne podziemia oraz kolejka w banku Gringotta. Utwór doskonale podkreśla magiczny klimat uniwersum znanego z książek o Harrym Potterze.

Kiedy premiera Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy zadebiutuje 10 lutego 2023 roku na pecetach oraz konsolach PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One. Gra pojawi się także na Nintendo Switch, jednak data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło: youtube