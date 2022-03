Sony na oficjalnym blogu PlayStation właśnie opublikowało informację, że kolejne State of Play będzie w całości poświęcone produkcji osadzonej w uniwersum Harry'ego Pottera – Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy na State of Play jeszcze w tym tygodniu

Pomimo tego, że w marcu odbył się już jeden pokaz z serii State of Play, to wygląda na to, że Sony nie ma zamiaru zwalniać tempa. Na oficjalnym blogu PlayStation japoński gigant poinformował, że kolejny pokaz odbędzie się 17 marca 2022 roku o godzinie 22:00. Podczas pokazu będziemy mogli obejrzeć 14-minutowy materiał z rozgrywki z Hogwarts Legacy. Cały pokaz potrwa natomiast około 20 minut.

Niewykluczone, że podczas pokazu dowiemy się, kiedy dokładnie gra trafi w ręce graczy, bowiem oprócz gameplay'u poznamy również zakulisowe informacje od kilku deweloperów odpowiedzialnych za Hogwarts Legacy. Na sam koniec warto wspomnieć, że jest to pierwszy pokaz, który w całości skupi się na produkcji, która zmierza również na Xboxy oraz PC.

Źródło: PlayStation Blog