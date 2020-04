Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+ to kolejne smartfony z najwyższego segmentu, których w ostatnich tygodniach szybko przybywa. Jak wyglądają, co oferują i ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Seria Honor 30 to obecnie najlepsze co ma do zaoferowania ta marka

To już niejako tradycja, że po premierze topowych smartfonów Huawei pojawiają się bliscy krewni z logo Honor. W tym przypadku mowa oczywiście o seriach Huawei P40 i Honor 30. Również ta druga, zaprezentowana właśnie dziś obejmuje trzy modele. Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+ to konstrukcje o niemal bliźniaczej stylistyce (wybrane warianty kolorystyczne przyciągają wzrok ogromnym logo producenta na tyle obudowy) i kilku podobieństwach w kwestii specyfikacji. Jest jednak również sporo różnic, a najwięcej do zaoferowania ma Honor 30 Pro+. Nim też producent chwali się najbardziej.

Honor 30 Pro+ został wyposażony w 6.57-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 90Hz. Otrzymał też ośmiordzeniowy procesor Kirin 990 5G, czyli najlepsze co w tej kwestii ma do zaoferowania Huawei / Honor. Przy nawet 12 GB pamięci RAM trudno spodziewać się, że ktokolwiek będzie narzekał tu na brak wydajności.

Producent jednak bardziej skupia się na możliwościach fotograficznych smartfona. Postawił na potrójny aparat główny z obiektywami standardowym 50 Mpix (Sony IMX700) z OIS, szerokokątnym 16 Mpix oraz teleobiektywem 8 Mpix z OIS. Co da to w praktyce? Póki co bardzo wysokie, drugie miejsce w rankingu DxOMark Mobile z wynikiem 125 punktów.

Na pierwszy rzut oka Honor 30 Pro+ nie budzi zastrzeżeń w kwestii zaplecza komunikacyjnego, chociaż nie posiada najnowszej wersji modułu Wi-Fi. Jak przystało na topowego smartfona ma baterię wspierającą bezprzewodowe ładowanie.

Specyfikacja techniczna Honor 30 Pro+

Android 10 z MagicUI 3.1

6.57-calowy ekran OLED Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), 90Hz

ośmiordzeniowy procesor Kirin 990 5G

8 GB / 12 GB pamięci RAM

256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart NM

kamera główna 50 Mpix (Sony IMX700) f/1.9 z OIS + 16 Mpix f/2.2 + 8 Mpix f/3.4 z OIS

kamera przednia 32 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, dual SIM

wodoszczelność IP54

bateria 4000 mAh, ładowanie 40W, bezprzewodowe ładowanie 27W

wymiary 160.32 x 73.61 x 8.63 mm

waga 186 g

Honor 30, 30 Pro i 30 Pro+ bez usług Google

Podobnie jak w przypadku nowych smartfonów Huawei, również w przypadku Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+ należy liczyć się z systemu Google Android pozbawionym dostępu do usług Google.

To jedna z kilku cech, które łączą Honor 30 Pro+ z dwójką nieco mniej zaawansowanych braci. Szczegóły na ich temat znajdziecie poniżej.

Specyfikacja techniczna Honor 30 Pro

Android 10 z MagicUI 3.1

6.57-calowy ekran OLED Full HD+ (2340 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Kirin 990 5G

8 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart NM

kamera główna 40 Mpix (Sony IMX600) f/1.8 z OIS + 16 Mpix f/2.2 + 8 Mpix f/3.4 z OIS

kamera przednia 32 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, dual SIM

wodoszczelność IP54

bateria 4000 mAh, ładowanie 40W

wymiary 160.32 x 73.61 x 8.63 mm

waga 186 g

Specyfikacja techniczna Honor 30

Android 10 z MagicUI 3.1

6.53-calowy ekran OLED Full HD+ (2340 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Kirin 985 5G

6 GB / 8 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart NM

kamera główna 40 Mpix (Sony IMX600) f/1.8 z OIS + 8 Mpix f/2.4 + 8 Mpix f/3.4 z OIS + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, dual SIM

wodoszczelność IP54

bateria 4000 mAh, ładowanie 40W

wymiary 160.34 x 74.18 x 8.10 mm

waga 185 g

Ceny smartfonów Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+

Sprzedaż zaprezentowanych smartfonów w pierwszej kolejności prowadzona będzie w Chinach, z tego względu poznaliśmy ceny dedykowane na tamtejszy rynek. Losy smartfonów w innych regionach pozostają póki co niewiadomą.

Honor 30 6GB RAM + 128GB - 2999 juanów (około 1760 złotych)

Honor 30 8GB RAM + 128GB - 3199 juanów (około 1880 złotych)

Honor 30 8GB RAM + 256GB - 3499 juanów (około 2050 złotych)

Honor 30 Pro 8GB RAM + 128GB - 3999 juanów (około 2350 złotych)

Honor 30 Pro 8GB RAM + 256GB - 4399 juanów (około 2580 złotych)

Honor 30 Pro+ 8GB RAM + 256GB - 4999 juanów (około 2930 złotych)

Honor 30 Pro+ 12GB RAM + 256GB - 5499 juanów (około 3230 złotych)

