Ktoś właśnie stworzył apkę do kontrolowania pustego samochodu oczami. Dzień jak co dzień w erze sztucznej inteligencji.

Flagowy smartfon Honor Magic 6 Pro - a przynajmniej jego chiński wariant - uzbrojony jest w specjalny czujnik śledzący wzrok użytkownika. Dzięki wsparciu oprogramowania AI pozwala on m.in. na rozwijanie powiadomień po prostu na nie patrząc.

Honor wierzy jednak, że w tej technologii drzemie znacznie większy potencjał.

Patrzysz na smartfon Honor Magic 6 Pro, a samochód porusza się sam

James Brighton - brytyjski inżynier motoryzacyjny - opracował koncepcyjną aplikacją do bezdotykowego kontrolowania samochodu. Wykorzystuje ona funkcję śledzenia wzroku w Honorze Magic 6 Pro.

Jak to działa? Na ekranie smartfonu widoczne są opcje odpowiedzialne za uruchamianie silnika czy poruszanie się do przodu i do tyłu. Wystarczy na dłuższą chwilę zawiesić na konkretnej opcji wzrok, by telefon przekazał polecenie do sparowanego pojazdu.

Rozwiązanie to ma charakter koncepcyjny i ma być jedynie pokazem możliwości tej technologii. Póki co funkcja śledzenia wzroku w Honorze Magic 6 Pro działa jedynie w Chinach.