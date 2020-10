Oto Garmin Instinct Esports Edition – inteligentny zegarek dla e-sportowców. Jego cechy? Monitorowanie tętna i poziomu stresu podczas rozgrywki oraz motywowanie do aktywności poza światem elektronicznej rozrywki.

Garmin Instinct Esports Edition, czyli smartwatch dla e-sportowców

Jeśli chodzi już o sportową funkcjonalność smartwatcha Garmin Instinct Esports Edition można by podzielić na dwie kategorie. Podczas wirtualnej rozgrywki zegarek śledzi i analizuje tętno oraz poziom stresu. To ma pomóc w zarządzaniu wewnętrznymi zasobami i planowaniu treningów – także poprzez analizę tego, jak poszczególne sytuacje w grze wpływają na organizm. Do tego jest jeszcze narzędzie STR3AMUP!, pozwalające w czasie rzeczywistym prezentować te wyniki podczas streamowania.

Drugą kategorią jest motywowanie do aktywności i monitorowanie parametrów podczas treningów fizycznych: biegania, jazdy na rowerze, wspinaczki itp. – zupełnie jak w przypadku zwykłego sportowego smartwatcha. Wypada w tym miejscu wspomnieć o GPS-ie na pokładzie oraz konstrukcji spełniającej wymogi militarnego standardu MIL-STD 810. Nie zapominajmy, że e-sportowcy w zdecydowanej większości dbają o swoją kondycję, ponieważ to jeden z kluczowych elementów sukcesu.

„Profesjonalni sportowcy z całego świata korzystają z produktów Garmin do monitorowania parametrów fizjologicznych w celu poprawy wyników – skomentował Dan Bartel z Garmina. – Dzięki Instinct Esports Edition gamerzy mogą wykorzystać tę samą technologię, aby sprawdzać, jak ich organizm reaguje na wyzwania podczas intensywnej gry. Gracze mogą również korzystać całodobowego pomiaru danych fizjologicznych, aby wprowadzać zmiany na co dzień – na przykład w zakresie poprawy wzorców snu czy poziomu aktywności, co może przynieść pozytywne efekty w postaci poprawy sprawności poznawczej i wydajności podczas gry”.

Co jeszcze potrafi i ile kosztuje Garmin Instinct Esports Edition?

Garmin Instinct Esports Edition działa do 14 dni w trybie zegarka i do 80 godzin z włączonym monitoringiem. Oprócz funkcji sportowych oferuje także wyświetlanie powiadomień o wiadomościach, alertów z kalendarza czy też prognozy pogody, jak również (wspomniane przez Bartela) zaawansowane monitorowanie snu. A ile kosztuje? Cena smartwatcha to 300 euro bez centa.

Źródło: Garmin

