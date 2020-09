Honor Watch GS Pro to smartwatch dla wymagających aktywnych. Wytrzymałość potwierdzona w testach militarnych, niezły czas działania i funkcjonalność, do której trudno się przyczepić…

Honor Watch GS Pro. Wytrzyma wiele, wytrzyma długo

Honor Watch GS Pro ma okrągły wyświetlacz AMOLED w formacie 1,39 cala. Nie tylko wygląda masywnie, ale też jest solidny i przygotowany na wyprawy – świadczą o tym choćby ramka ze stali nierdzewnej i konstrukcja z poliwęglanu. Ten gadżet ma na koncie 14 zaliczonych testów wojskowych – potwierdzono w nich odporność na potencjalne uszkodzenia powodowane przez wodę, pył, wstrząsy, ciśnienie czy temperaturę.

Być może największym z wszystkich atutów tego zegarka jest jednak czas pracy. Według tego, co mówi producent, Honor Watch GS Pro wytrzyma nawet 25 dni na ładowaniu, w przypadku, gdy nie korzystamy z funkcji dodatkowych. W trybie treningu czas ten skraca się do około 4 dni, a gdy aktywujesz do tego GPS-a, to zegarek i tak ma się nie rozładować przez okrągłe dwie doby.

Smartwatch dla aktywnych. Co oferuje Honor Watch GS Pro?

Wiemy już, jakie są jego właściwości, a co on tak w ogóle potrafi? Nowy zegarek marki Honor oferuje ponad 100 trybów do monitorowania aktywności w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu: na czele z pieszymi wędrówkami, wspinaczką górską, jazdą na rowerze i – rzecz jasna – bieganiem. Wspomniany moduł GPS jest też wykorzystywany do lokalizacji (w ograniczonej formie – to znaczy, że smartwatch pomoże ci wrócić do miejsca startu), a oprócz tego mamy jeszcze całodobowy pomiar pulsu, monitor SpO2 oraz analizę poziomu stresu i snu.

Co jeszcze i za ile? Cena Honor Watch GS Pro na granicy

Możesz też, naturalnie, liczyć na powiadomienia ze smartfona, alerty pogodowe, możliwość prowadzenia rozmów głosowych i sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Jakieś 500 utworów zmieścisz we wbudowanym magazynie danych, więc i bez smartfona będziesz miał akompaniament do treningu. Przy tym wszystkim trzeba stwierdzić, że nie jest drogi, choć nie jest też tani. Za Honor Watch GS Pro zapłacimy 250 euro bez centa.

Źródło: Honor, Engadget, The Verge, GSMArena

Czytaj dalej o smartwatchach: