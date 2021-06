Lubisz dynamiczną rozgrywkę? Jeśli tak, to kolejne darmowe gry na Epic Games Store powinny przypaść Ci do gustu.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, także w tym tygodniu można przypisywać do swojego konta dwie gry. Po Overcooked! 2 i Hell is Other Demons przyszła pora na Horizon Chase Turbo i Sonic Mania. Obydwie dostępne są za darmo do 1 lipca do godziny 17:00 polskiego czasu, w obydwu liczy się szybkość, chociaż nieco inaczej przedstawiona.

Horizon Chase Turbo za darmo na Epic Games Store

Horizon Chase Turbo to gra wyścigowa z 2018 roku przygotowana przez Aquiris Game Studio. Nie jest to produkcja AAA, została zainspirowana hitami lat 80. i 90. Należy oczekiwać tu arcade'owej rozgrywki.

Jak się jednak okazuje, mogącej wciągnąć na dłuższy czas. Średnia ocen na metacritic zatrzymała się na bardzo solidnych 78%, zarówno wśród recenzentów, jak i graczy. Sporą frajdę może dawać zwłaszcza zabawa na podzielonym ekranie (dla nawet 4 graczy).

Sonic Mania za darmo na Epic Games Store

Sonic Mania wydano niewiele wcześniej, bo w 2017 roku. Również tutaj starszym graczom mogą powrócić wspomnienia.

Oczywiście to już nie wyścigi, mowa o klasycznej platformówce 2D i bohaterze, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeśli mowa o ocenach, także tutaj okazały się one wysokie - 85% wśród recenzentów i 77% wśród graczy. Grafika ma przypominać o klasykach sprzed lat, ale można liczyć tu na płynność 60 klatek na sekundę.

