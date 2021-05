Znów po dłuższej przerwie mamy okazuję usłyszeć o Dead Island 2. Tym razem z dość nieoczekiwanego źródła, ale kto wie czy nie bardziej wiarygodnego niż większość poprzednich.

Dead Island 2 i Saints Row 5 na PC tylko w Epic Games Store?

Wśród licznych batalii sądowych pomiędzy firmami, o których mamy okazję często mówić, aktualnie o swoje racje walczą między innymi Apple i Epic Games. Tym razem nie o toczącej się sprawie będzie jednak mowa, ale o wspomnianym Dead Island 2. Na potrzeby procesu ujawniane są różnego rodzaju dane i informacje, część z nich przedostaje się do sieci. Najświeższy z dokumentów mówi tytułach ekskluzywnych Epic Games Store.

I jest to o tyle interesujące, że wymieniono tutaj właśnie Dead Island 2. A gdyby nie robiło to na kimś szczególnego wrażenia to warto dodać, że jednocześnie można dostrzec identyczną wzmiankę odnośnie Saints Row 5.

Mimo upływu lat o Dead Island 2 nie wiemy wiele

Pamiętacie, kiedy zapowiedziano Dead Island 2? Naprawdę dawno, bo w czerwcu 2014 roku. Informacji na temat gry pojawiało się sporo, ale problem w tym, że zazwyczaj dotyczyły one różnego rodzaju problemów.

Wystarczy zresztą przypomnieć, że rozwijające teraz grę Dambuster Studios to już trzecia ekipa, której to powierzono. Wcześniej były to zespoły Yager Development i Sumo Digital. W związku z tym trudno z większą pewnością wskazywać, w jakim stadium zajmuje się gra i w jakim kierunku podążą. Na przestrzeni lat pojawiały się różne informacje odnośnie struktury świata czy podejścia do tematu zombie, od bardziej luźnego, wzorem pierwszego zwiastuna z 2014 roku, po mroczne. Przypominamy ten materiał wideo poniżej, ale bierzcie pod uwagę, że aktualnie gra może nie mieć z nim wiele wspólnego.

