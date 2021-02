Epic Games Store cały czas poprawia swoje notowania i nic dziwnego, że chciałby ten trend utrzymać. Pomysłów nie brakuje, a jeden z nich to poszerzanie oferty o tytuły, których nie kupi się w innych sklepach.

Epic Games Store będzie miał więcej gier na wyłączność

Liczby przedstawione przy okazji podsumowania 2020 roku na Epic Games Store robią spore wrażenie. Owszem, do Steam wciąż jest dość daleko, ale zauważalne przyrosty nowych użytkowników i klientów mogą cieszyć. Bez wątpienia pomaga rozdawanie darmowych gier, ale wszystkiego nie da się tym załatwić. Jak się okazuje, w planach na ten rok jest zdobycie i zaoferowanie kolejnych gier na wyłączność.

To strategia, o której mówiono od samego początku działalności Epic Games Store, ale nie okazała się ona szczególnie agresywna. Zarezerwowano wprawdzie kilka głośniejszych produkcji (ostatnio to chociażby Hitman 3), ale nie tyle, aby określać to głównym magnesem na preferujących konkurencję. Być może się to zmieni. Przedstawiciele Epic Games Store potwierdzili redakcji PC Gamer, że „w ciągu najbliższych dwóch lat pojawi się więcej ofert na wyłączność niż dotychczas”.

Epic Games Store vs Steam, bo chyba o to tutaj chodzi

Nie podano dokładnych liczb czy tytułów, na to musimy poczekać. Nie sposób jednak nie zauważyć, że wygląda to na działanie wymierzone przede wszystkim w Steam, bo to tam znajduje się największa baza graczy, których potencjalnie Epic Games Store może przeciągnąć na swoją stronę. Dlatego też trzeba tu mówić o grach, które pojawią się tylko w Epic Games Store, ale też o takich, które będą dostępne w Epic Games Store i sklepie innym niż Steam, np. Ubisoft Store.

Na ten moment wiemy o około 20 takich grach. Najciekawsze z nich to Chivalry 2, Kena: Bridge of Spirits czy Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine. Jakiś czas temu zawarto zresztą porozumienie z Ubisoftem dlatego też tytuły spod skrzydeł tego wydawcy będą tu pewniakami (poza tym pojawią się w Ubisoft Store).

Trzeba też podkreślić, że przynajmniej w niektórych przypadkach chodzi o wyłączność czasową (głównie na rok). Korzystacie z Epic Games Store? Co Was do tego skłoniło, gra na wyłączność?

Źródło: Epic Games Store, PC Gamer

