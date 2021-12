Do premiery gry zostało jeszcze trochę czasu, więc twórcy co jakiś czas ujawniają nowe informacje na temat tytułu. Tym razem na blogu Playstation pojawił się wpis o przeciwnikach, którzy z pewnością będą różnić się od tych najbardziej typowych.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że w Horizon Forbidden West będzie więcej swobody w doświadczaniu świata, a tym razem twórcy postanowili opowiedzieć trochę o systemie walki. Premiera gry jest opóźniona i będzie miała miejsce w 2022 roku, zatem pewnie w najbliższym czasie pojawią się kolejne szczegóły.

Co będzie grozić graczom w trakcie rozgrywki?

Zespół Guerilla Games skupia się przede wszystkim na ewolucji projektu walki, w porównaniu do Horizon Zero Dawn oraz na większej dozie wolności podczas potyczek. Szeroki wachlarz taktyk, w który jest wyposażona główna postać, czyli Aloy, pozwalają jej walczyć ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. Twórcy zaprojektowali znacznie bardziej wymagających wrogów, którzy mają zachęcić graczy do ciągłego rozwoju swoich umiejętności oraz zdolności, aby znaleźć skuteczne sposoby na pozbycie się ich. Jak mówi Richard Oud, dyrektor ds. animacji rozgrywki:

Ważne było dla nas, aby gracze czuli, że Aloy rozwinęła swoje umiejętności i pewność siebie, dzięki przygodom w Horizon Zero Dawn i Frozen Wilds. Zdobyła duże doświadczenie, które musiała pokazać w jej animacjach. Naszym celem było pokazanie, że Aloy jest bardziej komfortowa w przemierzaniu swojego otoczenia – oczywiście nie tracąc z oczu faktu, że jest człowiekiem, więc nie zawsze wszystko układa się dla niej idealnie.

Dużą rolę w ulepszeniu systemu walki odegrał zespół AI. Wrogowie są bardziej autentyczni, a więcej maszyn będzie teraz zdolnych do pływania i będzie miało możliwość nurkowania. Co więcej, będą mogli oni również używać skoków, aby wychodzić i wchodzić do wody.

Możliwość wypróbowania różnych taktyk

W blogowym wpisie można przeczytać również o różnych sposobach podejścia do walki. Wrogowie nie będą głusi na różne zakłócenia, takie jak strzała, która wylądowała w pobliżu.

Można także uciec z walki, przerywając linię wzroku i wymknąć się. Kiedy wrogowie odkryją, że nie jesteś tam, gdzie się spodziewali, zaczną szukać. Ludzcy wrogowie łączą siły i szukają cię jako grupy, a lider zespołu wydaje rozkazy i koordynuje pracę. Dzięki animacji i mowie zależnej od kontekstu gracz będzie miał mnóstwo wskazówek, aby wymyślić swój następny ruch!

Więcej wrogów

Aloy spotka wiele groźnych maszyn, ale też będzie musiała poradzić sobie ze zwiększoną liczbą ludzkich wrogów, na przykład z buntownikami Regalla, frakcją plemienia Tenakth. Twórcy mocno skupili się na tych elementach:

Celem było sprawienie, by walka ludzi była tak głęboka i wymagająca, jak walka maszynowa. Oznaczało to rozszerzenie systemu walki i urozmaicenie sposobu, w jaki spotykasz ludzkich wrogów na świecie. Chcemy dać graczowi możliwość zaangażowania się we własny styl gry, niezależnie od tego, czy woli starcia na dystans, czy w walce wręcz. Przełączanie się między strategiami skutkowało mnóstwem animacji przejścia, które są płynne i reaktywne.

Na blogu Playstation znajdziecie więcej informacji oraz krótkie wstawki z gry.

Jak wam się podobają informacje ujawnione przez Guerilla Games?

Źródło: blog.playstation.com