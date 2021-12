Czekaliśmy, czekaliśmy i… doczekaliśmy się! Alan Wake 2 staje się faktem. Studio Remedy Entertainment potwierdziło, że pracuje nad kontynuacją tej przerażającej historii i podzieliło się ze światem jej pierwszym zwiastunem.

Alan Wake 2 - zapowiedź

Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że Alan Wake 2 był jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Twórcy niejednokrotnie mówili, że chcieliby powrócić do tej historii, ale jakoś nigdy nie było okazji. Wygląda na to, że wreszcie się nadarzyła – we współpracy z Epic Games zrealizują ten projekt i przedstawią ciąg dalszy przerażającej opowieści o pisarzu. Zwiastun nie zdradza zbyt wiele, ale i tak warto go obejrzeć. Obejrzyj więc…

Zobacz trailer Alan Wake II, zapowiadający grę:

Musisz jednak coś wiedzieć: przygotuj się na nieco inny typ rozgrywki. O ile bowiem Alan Wake był przygodówką z elementami horroru, tak Alan Wake II będzie rasowym survival horrorem. Wcale jednak nie oznacza to, że ekipa Remedy dla akcji poświęciła fabułę.

Premiera dopiero w 2023 roku

Niestety na to, by się o tym przekonać, będziemy musieli poczekać aż do 2023 roku. Dopiero wtedy Alan Wake II zadebiutuje na wszystkich swoich platformach docelowych, którymi są komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Remedy Entertainment, GameSpot