Firma HP już się nie kryje ze swoją strategią dotyczącą materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Dyrektor generalny firmy przyznał się, że zmuszanie klientów do zakupów oryginalnych tuszów jest inwestycją i wpisuje się w model biznesowy przedsiębiorstwa.

Zakup drukarki wiąże się z zakupem materiałów eksploatacyjnych, ale producenci mają różne podejście do wykorzystywanego sprzęty. Firma HP jest znana z blokowania zamienników, co ma zmusić klientów do zakupu oryginalnych, droższych produktów.

Temat zamienników został poruszony w wywiadzie dla CNBC, gdzie dyrektor generalny Enrique Lores ujawnił prawdziwe powody zmuszania użytkowników do korzystania z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

HP blokuje nieoryginalne tusze

Lores argumentuje, że blokowanie nieoryginalnych tuszów ma na celu ochronę własności intelektualnej.

“Myślę, że dla nas ważna jest ochrona naszej własności intelektualnej. Istnieje wiele praw własności intelektualnej, które wbudowaliśmy w tusze drukarek, w same drukarki. A to, co robimy, to kiedy identyfikujemy wkłady, które naruszają naszą własność intelektualną, zatrzymujemy pracę drukarek".

Kolejnym argumentem ma być ochrona użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. Szef HP twierdzi, że nieoryginalne tusze mogą zawierać wirusy.

“Widzieliśmy, że wirusy mogą być umieszczane w kartridżach, przez kartridż trafiać do drukarki, a z drukarki do sieci, więc może to stwarzać znacznie więcej problemów dla klientów.”

Tak naprawdę chodzi o coś innego

Obydwa argumenty zostały jednak podważone przez samego szefa koncernu. Lores potwierdził, że zmuszanie klientów do zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych to tak naprawdę model biznesowy firmy. Producent oczekuje od użytkownika, że będzie przywiązany do sprzętu i będzie generował dodatkowe przychody.

"Za każdym razem, gdy klient kupuje drukarkę, jest to dla nas inwestycja. Inwestujemy w tego klienta, a jeśli ten klient nie drukuje wystarczająco dużo lub nie korzysta z naszych materiałów eksploatacyjnych, jest to zła inwestycja".

"Naszym celem jest uczynienie drukowania tak łatwym, jak to tylko możliwe, a naszym długoterminowym celem jest uczynienie drukowania subskrypcją".

Wygląda więc na to, że celem firmy jest zmuszanie klientów do zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i przez to zwiększanie swoich dochodów. Problem w tym, że taka strategia może dać odwrotny efekt. Część użytkowników będzie zniechęcona i przejdzie do konkurencji. Do konkurencji, która pozwala kupować tańsze zamienniki. Firma HP może na tym sporo stracić, bo niezadowoleni klienci złożyli pozew zbiorowy za wymuszone aktualizacje oprogramowania, które blokują stosowanie zamienników w drukarkach.

Źródło: CNBC, The Rregister