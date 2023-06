Firma HP ma ciekawą promocję dla klientów. Jeśli kupiliście niedawno którąś z wymienionych drukarek i aktywujecie wskazane usługi, otrzymacie możliwość 9 miesięcy drukowania bez opłat.

HP zaprasza do skorzystania z ciekawej oferty, w ramach której klienci firmy mogą otrzymać 9 miesięcy drukowania za darmo. Oczywiście, jak zawsze ma to miejsce w podobnych przypadkach, aby móc wziąć udział w promocji, należy spełnić ściśle określone warunki.

Po pierwsze, należy mieć jedną z następujących drukarek:

HP Envy 6020e 223N4B

HP ENVY 6420e 223R4B

HP ENVY 7220e 242P6B

HP ENVY 7920e 242Q0B

Jeśli spełniacie pierwszy wymóg, to jest jeszcze i drugi: trzeba aktywować usługę HP Instant Ink oraz usługę HP+. Sęk w tym, że należy to zrobić nie później niż do 7 dni od daty instalacji urządzenia.

Na skorzystanie z promocji mamy jeszcze trochę czasu: słowo stanie się czynem, jeśli uruchomimy wspomniane usługi na wymienionych drukarkach do 31 lipca 2023.

Co to jest Instant Ink? Instant Ink to usługa subskrypcji wkładów z tuszem lub tonerem od HP, która pozwala oszczędzać na materiałach eksploatacyjnych i otrzymywać je automatycznie, gdy ich poziom jest niski. Możesz wybrać plan w zależności od liczby stron drukowanych miesięcznie, a nie od ilości zużywanego tuszu lub tonera. Subskrypcja obejmuje tusz lub toner, automatyczną dostawę i recykling. Możesz zmienić lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

źródło: materiały prasowe