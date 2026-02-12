Gamingowy laptop jak Netflix? HP wprowadza nowy pomysł

HP testuje program, w którym zamiast kupować sprzęt, płacisz miesięczną opłatę i co roku możesz wymienić go na nowszy model. Brzmi wygodnie, ale czy to się w ogóle opłaca? Sprawdzamy, gdzie tkwi haczyk.

Subskrypcje na dobre zadomowiły się w świecie cyfrowej rozrywki. Płacimy co miesiąc za filmy, muzykę czy dostęp do bibliotek gier. Teraz ten model coraz śmielej wkracza do świata sprzętu. HP uruchomiło program HP Omen Gaming Subscription, który pozwala wypożyczyć gamingowe laptopy w zamian za stałą miesięczną opłatę – bez opcji wykupu na własność.

Jak działa HP Omen Gaming Subscription?

Użytkownik wybiera konkretną konfigurację i płaci stałą miesięczną opłatę. W zamian otrzymuje możliwość wymiany sprzętu co 12 miesięcy na nowszy model, rozszerzone wsparcie techniczne oraz szybszą wymianę w przypadku awarii.

Kluczowa różnica względem zakupu na raty polega na tym, że nie ma momentu, w którym sprzęt przechodzi na własność klienta. Nawet jeśli suma wpłat zrówna się z ceną sklepową, laptop nadal pozostaje własnością HP.

Czy to się opłaca?

Dobrym przykładem jest HP Omen 16 w konfiguracji z procesorem AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB pamięci DDR5 RAM i kartą GeForce RTX 5070. Subskrypcja kosztuje 80 dol. miesięcznie, podczas gdy ten sam model można kupić na promocji za około 1500 dol.

Oznacza to, że po niespełna 20 miesiącach suma wpłat zrówna się z aktualną ceną w sklepach uwzględniając promocje (przy cenie katalogowej granica ta przesuwa się bliżej dwóch lat). Mimo to użytkownik wciąż nie staje się właścicielem urządzenia. Ten schemat powtarza się w innych modelach – mniej więcej po kilkunastu do dwudziestu miesiącach abonament kosztuje tyle, co zakup sprzętu w promocji.

Z finansowego punktu widzenia tradycyjny zakup pozostaje bardziej opłacalny, jeśli planujemy korzystać z komputera przez trzy lub cztery lata. W modelu subskrypcyjnym nie budujemy żadnej wartości rezydualnej, czyli mówiąc prościej – nie zostaje nam sprzęt, który moglibyśmy później sprzedać lub dalej używać bez dodatkowych opłat. Po dwóch latach płacenia możemy więc wydać równowartość ceny laptopa, nie posiadając go na własność.

Możesz częściej wymieniać sprzęt

Wprowadzony pomysł to wyraźny sygnał, że producent dostrzega zmianę w sposobie, w jaki gracze myślą o sprzęcie. Gamingowe laptopy stają się coraz droższe, głównie przez rosnące ceny pamięci, nośników SSD i kart graficznych. Jednocześnie nowoczesne gry oraz rosnące obciążenia związane z zadaniami AI sprawiają, że sprzęt szybciej się starzeje.

HP argumentuje, że klasyczny cykl wymiany sprzętu co trzy do pięciu lat sprawia, że gracze pozostają jedną lub dwie generacje GPU w tyle. Coroczna wymiana ma pozwolić lepiej dopasować się do premier nowych kart graficznych, zmian w silnikach gier oraz rosnących wymagań związanych z obliczeniami lokalnymi i AI. Producent próbuje więc przekonać klientów, by myśleli o komputerze nie jako o jednorazowym zakupie, lecz jako o stale zarządzanej usłudze.

Model wyraźnie zachęca do pozostania w programie przez co najmniej rok. W ciągu pierwszych 30 dni można oddać sprzęt bez kosztów, traktując usługę jako swoisty okres próbny. Późniejsze zerwanie umowy wiąże się jednak z wysokimi opłatami i koniecznością zwrotu sprzętu. Dopiero od trzynastego miesiąca rezygnacja staje się bezpłatna, co pokazuje, że HP zależy na minimum rocznym cyklu użytkowania.

Dobierz akcesoria

Subskrypcyjny model obejmuje również akcesoria. Do miesięcznej opłaty można dodać na przykład słuchawki HyperX Cloud Alpha Wireless lub mikrofon HyperX QuadCast 2 S za 8 dol. miesięcznie każdy.

Przy cenie katalogowej tych produktów wynoszącej około 200 dol. i realnych cenach rynkowych bliższych 150–170 dol. oznacza to, że po około dwóch latach suma wpłat przekroczy koszt zakupu. Także w tym przypadku użytkownik nie przejmuje własności sprzętu. Widać więc, że HP buduje pełen, abonamentowy ekosystem gracza – od laptopa po peryferia.

Tylko dla klientów z USA

HP testuje więc model, który może zmienić sposób finansowania sprzętu gamingowego. Dla części użytkowników będzie to wygodny sposób na stały dostęp do najnowszej technologii bez jednorazowego, wysokiego wydatku. Dla innych – kosztowna alternatywa dla tradycyjnego zakupu, w której po latach opłat nie zostaje nic poza kolejną umową.

Zapytaliśmy firmę HP o plany wprowadzenia Omen Gaming Subscription w Polsce. Jak usłyszeliśmy, program znajduje się obecnie w fazie pilotażu i na razie nie ma planów ekspansji na kolejne rynki.