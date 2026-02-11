Jeden, by wszystkimi grami rządzić. Nowy pomysł Microsoftu

Abonament do gier od Microsoftu to dobra okazja, by uruchomić wiele gier niższym kosztem. Microsoft chce, by Game Pass kojarzył się nie tylko z tytułami dodanymi do ich biblioteki, ale z międzyplatformowym doświadczeniem.

Microsoft liczy na swój abonament Game Pass, gdyż w obliczu słabnącej sprzedaży konsol staje się on głównym źródłem stałego przypływu gotówki w dywizji gier. Dział urządzeń Xbox stracił w roku fiskalnym 2025 aż 25 proc. Przychodów, co częściowo nadrabia 9-procentowy wzrost w sprzedaży usług i abonamentów. Xbox Game Pass trafiał na kolejne telewizory i konsole przenośne, a do tego daje użytkownikom bez mocnego sprzętu usługę grania w chmurze.

Zmiana strategii Microsoftu. Game Pass jako jedna usługa dla wielu rozwiązań

Obecnie Microsoft stosuje rozróżnienie na PC Game Pass oraz Xbox Game Pass. Ten drugi istnieje w trzech ujęciach:

Xbox Game Pass Essential za 36,99 złotych miesięcznie;

Xbox Game Pass Premium za 54,99 zł miesięcznie;

Xbox Game Pass Ultimate za 114,99 zł miesięcznie.

Oprócz tego jest także subskrypcja PC Game Pass za 62,99 złotych miesięcznie. Microsoft chce zmniejszyć różnice między planami i dokonać połączenia abonamentu Xbox Game Pass Premium oraz PC Game Pass.

Obecnie największą różnicę między platformami stanowi to, że o ile plan na komputery pozwala w grać gry Microsoftu w dniu premiery, tak w ramach opcji Premium te pojawiają się w bibliotece dopiero rok po premierze. Do tego w PC Game Pass zagramy w gry z abonamentu EA Play, którego w subskrypcji Xbox Game Pass Premium nie ma. Z kolei abonament na Xboxie daje dostęp do rozgrywki w chmurze.

PC Game Pass może zaoferować więcej gier

Tom Warren z The Verge oraz Windows Central z niezależnych źródeł potwierdzili, że Microsoft planuje połączyć te dwa plany, choć na razie to dość wczesny pomysł. Połączenie dwóch planów sprawiłoby, że plan Xbox Game Pass Ultimate nie byłby tak atrakcyjny cenowo. Aby temu zaradzić, firma planuje zwiększyć atrakcyjność najdroższego planu poprzez dodanie nowych usług.

Od października w ramach Xbox Game Pass Ultimate użytkownicy uzyskują dostęp do Ubisoft+ Classics oraz Fortnite Crew, a także abonamentu EA Play. Na rynku nie ma już zbyt wielu innych abonamentów towarzyszących konkretnym grom lub serwisom. Jednym z pomysłów mogłoby być dołączenie abonamentu GTA + przy okazji premiery GTA VI lub postawienie na pełny abonament Ubisoft+ Premium.