Gothic 1 Remake zapowiedziany. Znamy datę premiery

Fani czekali latami i wreszcie się doczekali – Gothic 1 Remake ma datę premiery. Kultowy RPG powróci w odświeżonej, wiernej oryginałowi formie, z nową oprawą i ulepszoną rozgrywką. Do Kolonii wrócimy już za kilka miesięcy.

Fani czekali latami, spekulowali, analizowali kolejne materiały zza kulis i… wreszcie się doczekali. THQ Nordic oraz studio Alkimia Interactive oficjalnie ujawniły datę premiery Gothic 1 Remake. Odświeżona wersja kultowego RPG zadebiutuje 5 czerwca 2026 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Przy okazji ogłoszenia opublikowano także nowy, klimatyczny zwiastun z datą premiery.

Twórcy podkreślają, że projekt od samego początku miał jeden cel: wiernie odtworzyć magię oryginału, który 25 lat temu stał się legendą gatunku. Surowy klimat Kolonii, brutalna hierarchia obozów, dosadny język, bezlitosna przyroda i poczucie bycia nikim w świecie rządzonym przez silniejszych – to fundamenty, których remake nie zamierza zatracić.

Czym jest Gothic 1 Remake?

To pełnoprawne odtworzenie pierwszej części serii Gothic, zbudowane od podstaw przy użyciu współczesnej technologii. Nie jest to zwykły remaster, lecz gruntownie przebudowana wersja klasyka, zachowująca jego ducha i atmosferę, ale oferująca nowoczesną oprawę graficzną, ulepszony system walki oraz bardziej płynną rozgrywkę.

Za projekt odpowiada studio Alkimia Interactive, które – jak podkreślają twórcy – poświęciło ogrom czasu na dopracowanie detali: od twarzy typowych dla „szumowin” ze Starego Obozu, przez odpowiednio szorstkie i chrapliwe głosy postaci, po klimat lokacji oddających bezwzględny charakter Kolonii. To nie miało być „wystarczająco dobre” odświeżenie, lecz produkcja, która w każdym aspekcie będzie po prostu „Gothiciem”.

W pełnej polskiej wersji językowej

Gothic 1 Remake to wierny remake kultowego RPG z 2001 r.u, odtworzony od podstaw na współczesnym silniku, który zachowuje atmosferę oryginału, jednocześnie odświeżając i usprawniając rozgrywkę. Co istotne dla polskich graczy – Gothic 1 Remake ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej.

Historia pozostaje wierna oryginałowi. Królestwo Myrtany toczy wojnę z orkami, a król Rhobar II potrzebuje magicznej rudy do produkcji potężnej broni. Więźniowie trafiają do kopalń Khorinis, otoczonych magiczną barierą stworzoną przez magów. Gdy zaklęcie wymyka się spod kontroli, Kolonia staje się zamkniętym światem rządzonym przez najbrutalniejszych skazańców. W tym chaosie pojawia się Bezimienny – więzień, którego przybycie odmieni losy całej Kolonii.

Produkcja oferuje ponad 50 godzin zabawy w rozległym i niebezpiecznym świecie Kolonii, pełnym sekretów, wymagających potyczek i charakterystycznych postaci niezależnych. Świat gry żyje własnym życiem – mieszkańcy pracują, śpią, jedzą i walczą o przetrwanie, co nadaje całości głębi i realizmu. Fabuła pozostaje rozgałęziona i pozwala wybrać jedną z trzech frakcji, co wpływa zarówno na rozwój umiejętności Bezimiennego, jak i na przebieg wydarzeń. Twórcy przygotowali również ulepszony system walki, który unowocześnia znane mechaniki, zachowując przy tym ich taktyczny charakter i wymagającą naturę.

Demo gry odniosło ogromny sukces. Czy podobnie będzie w przypadku pełnej wersji? Przekonamy się po premierze. Jedno jest pewne: 5 czerwca 2026 r. ponownie usłyszymy słowa „Witamy w Kolonii!”. :)