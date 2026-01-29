Telewizor na abonament? LG Flex wchodzi do Wielkiej Brytanii

Telewizor jak Netflix? To już się dzieje. LG uruchamia program, w którym zamiast kupować drogi sprzęt RTV, płacisz miesięczny abonament. Brzmi wygodnie, ale czy subskrypcja telewizora naprawdę się opłaca?

Model subskrypcyjny jeszcze niedawno kojarzył się głównie z filmami, muzyką czy oprogramowaniem. Dziś coraz śmielej wchodzi w świat fizycznych produktów – od samochodów po elektronikę użytkową. Producenci szukają stabilnych, powtarzalnych przychodów, argumentując to tym, że klienci coraz częściej wolą “korzystać” niż “posiadać”. W ten trend wpisuje się nowa propozycja LG.

LG Flex – elektronika na abonament

Firma LG uruchomiła w Wielkiej Brytanii program subskrypcyjny LG Flex, który pozwala wynajmować telewizory, soundbary, monitory i głośniki w ramach miesięcznych opłat. Zamiast jednorazowego wydatku liczonego w tysiącach funtów, klient wybiera abonament i korzysta ze sprzętu przez określony czas.

Użytkownicy LG Flex mogą podpisać umowę na rok, dwa lub trzy lata. Im dłuższy okres zobowiązania, tym niższa miesięczna rata. Po zakończeniu subskrypcji klient ma trzy opcje: może ubiegać się o darmową aktualizację do nowszego modelu, kontynuować opłacanie abonamentu albo zwrócić urządzenie. W przypadku telewizorów zwrot wiąże się z opłatą 50 funtów za pełną usługę demontażu i zapakowania sprzętu.

LG deklaruje, że nie będzie karać klientów za normalne ślady użytkowania – drobne rysy, niewielkie wgniecenia czy zmiany w powłoce obudowy nie stanowią problemu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku poważnych uszkodzeń. Wtedy firma może obciążyć użytkownika kosztami naprawy, zgodnie z warunkami umowy. Partner LG w tym projekcie, firma Raylo, oferuje również dodatkowe ubezpieczenie obejmujące przypadkowe uszkodzenia, kradzież i utratę sprzętu.

Ile kosztuje LG Flex?

Przykładowo wynajem 75-calowego AI QNED87 MiniLED 4K Smart TV (75QNED87A6B) z 2025 r. w ramach programu LG Flex kosztuje – w zależności od długości umowy – od 127,25 funta miesięcznie przy opcji bez zobowiązań, przez 100,40 funta miesięcznie przy umowie na 12 miesięcy (czyli 1204,80 funta łącznie), 58,88 funta miesięcznie przy 24 miesiącach (1413,12 funta łącznie), aż po 43,99 funta miesięcznie przy 36 miesiącach, co w całym okresie daje 1583,64 funta.



Przy zamawianiu sprzętu klient ma możliwość wyboru długości subskrypcji

Dla porównania, ten sam telewizor w sklepie kosztuje 1400 funtów, a aktualnie jest objęty promocją – można go kupić za 1190 funtów, czyli 210 funtów taniej od ceny regularnej. W praktyce oznacza to, że nawet najtańsza miesięczna rata przy długim najmie finalnie wychodzi drożej niż zakup telewizora na własność, choć najem pozwala rozłożyć koszt w czasie i uniknąć jednorazowego wydatku.

Dla kogo LG Flex ma sens?

Na razie LG Flex działa wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Firma nie potwierdziła, czy planuje rozszerzenie programu na inne rynki.

LG Flex może być atrakcyjny dla osób i firm, które potrzebują drogiego sprzętu “na już” albo tylko na określony czas. Program daje szybki dostęp do najnowszej elektroniki bez konieczności ponoszenia wysokiego kosztu początkowego. Dla części użytkowników miesięczna opłata może być łatwiejsza do udźwignięcia niż jednorazowy zakup.

Z finansowego punktu widzenia wynajem rzadko wygrywa z zakupem. W dłuższym okresie abonament niemal zawsze okazuje się droższy. Dlatego dla osób planujących korzystać z urządzenia przez wiele lat bardziej rozsądne może być odkładanie pieniędzy i kupno sprzętu na własność. Alternatywą może być też zakup sprzętu na raty (szczególnie, że LG proponuje tzw. raty 0 proc.).