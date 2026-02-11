AMD rozdaje Crimson Desert. Sprawdź, jaki sprzęt musisz kupić

AMD wystartowało z nową promocją dla graczy. Kupując wybrane procesory Ryzen, karty graficzne Radeon lub laptopy z układami AMD, można zgarnąć bez dodatkowych opłat jedną z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 r. – widowiskowe Crimson Desert.

AMD wystartowało dziś z nową akcją promocyjną skierowaną do graczy i entuzjastów komputerów PC. W jej ramach osoby, które zdecydują się na zakup wybranych procesorów, kart graficznych Radeon lub laptopów wyposażonych w określone układy AMD, otrzymają w prezencie nadchodzącą grę Crimson Desert.

Czym jest Crimson Desert?

Crimson Desert to rozbudowana gra akcji RPG z otwartym światem, tworzona przez studio Pearl Abyss. Produkcja przenosi graczy do brutalnego, średniowiecznego uniwersum pełnego konfliktów, intryg politycznych i widowiskowych starć. Tytuł kładzie duży nacisk na dynamiczny system walki, realistyczną oprawę graficzną oraz rozbudowaną fabułę skupioną na losach najemników walczących o przetrwanie w niebezpiecznym świecie.

Gra zapowiada się jako jedna z najgłośniejszych premier 2026 r., dlatego możliwość otrzymania jej w prezencie przy zakupie nowego sprzętu AMD może być atrakcyjną propozycją dla osób planujących modernizację komputera lub zakup nowego laptopa gamingowego. Normalnie za grę trzeba zapłacić 299 zł.

Produkty objęte promocją

W promocji biorą udział wybrane modele procesorów, kart graficznych oraz laptopów z układami AMD.

Procesory AMD:

AMD Ryzen 9 9950X3D

AMD Ryzen 9 9900X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 5 9800X3D

Karty graficzne AMD:

AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070

Wybrane laptopy z procesorami:

AMD Ryzen AI 400

AMD Ryzen AI 9 300, AI 7 300 oraz AI Max

AMD Ryzen 9000HX i 9000X3D

AMD Ryzen 8000HX

AMD Ryzen 7000HX i 7000X3D

W przypadku laptopów promocją objęte są wyłącznie wybrane konfiguracje, dlatego przed zakupem warto upewnić się, czy dany model bierze udział w akcji.

Zasady promocji i gdzie można z niej skorzystać

Aby otrzymać grę, należy kupić jeden z objętych akcją produktów u autoryzowanych partnerów handlowych. Oferta będzie stopniowo pojawiać się w sklepach:

Euro RTV AGD

Komputronik

Media Expert

Morele.net

NTT

Proline.pl

Sferis

X-KOM

Promocja obowiązuje do 25 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania puli kodów. Warto jednak pamiętać, że oficjalna premiera tytułu została zaplanowana na 19 marca 2026 r.

Po dokonaniu zakupu kod na grę będzie można zrealizować zgodnie z instrukcją dostępną w regulaminie promocji. Szczegółowe warunki, lista uczestniczących produktów oraz partnerów dostępne są na stronie amdrewards.com. AMD odsyła również na stronę Why We Game, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje związane z akcją.