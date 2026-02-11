Systemy operacyjne

Android 17 zapowiedziany. Google przygotowuje się do testów

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Google zabrał głos w sprawie Androida 17. Publiczne testy są "tuż za rogiem".

Google poinformował, że testy beta najnowszej wersji kwartalnej systemu - Android 16 QPR3 - zmierzają do końca. Zgodnie z kalendarzem wydawniczym firmy, finalna aktualizacja powinna trafić do użytkowników smartfonów Pixel na początku marca. 

W związku z zakończeniem testów, Google ogłosił, że kolejny cykl beta będzie już bazował na Androidzie 17. Testowe oprogramowanie ma zostać wydane "wkrótce" i choć zapewne nie będzie zawierać jeszcze wszystkich opracowywanych przez twórców nowości, przynajmniej nakreśli ogólny kierunek rozwoju systemu. 

Android 17 - kiedy aktualizacja?

W ubiegłym roku Google przebudował swój kalendarz wydawniczy. Duże aktualizacje Androida mają być wydawane w drugim kwartale roku, czyli najpóźniej w czerwcu. 

Warto jednak odnotować, że publiczne testy Androida 16 ruszyły 19 listopada, a finalna wersja systemu ujrzała światło dzienne 10 czerwca 2025. Jeśli Google zamierza trzymać się czerwcowej premiery, oznacza to, że w przypadku Androida 17 deweloperzy będą mieli wyjątkowo mało czasu na dostosowanie swoich aplikacji. Czy to oznacza, że lista nowości nie będzie przesadnie długa? Powinniśmy się przekonać w ciągu kilku tygodni. 

