Rewolucja w myszkach dla graczy. Logitech Pro X2 Superstrike już w sprzedaży

Czy w świecie myszy komputerowych nadchodzi prawdziwa rewolucja? Logitech Pro X2 Superstrike z nowym systemem HITS zmienia sposób, w jaki klikamy – ultra szybkie reakcje, regulowane punkty aktywacji i haptyka, która zastępuje tradycyjny mechaniczny klik.

W końcu doczekaliśmy się rewolucji w świecie myszek dla graczy. W ubiegłym roku, podczas konferencji Logitech G Play 2025, po raz pierwszy zaprezentowano mysz, która ma ambicję zmienić sposób, w jaki postrzegamy kliknięcia. Logitech Pro X2 Superstrike to pierwszy model szwajcarskiej marki wyposażony w przełomową technologię HITS (Haptic Inductive Trigger System).

Sprzęt trafił właśnie do polskich sklepów w cenie 769 zł. Co się zmieniło względem kultowego Superlighta 2?

HITS – koniec z mechanicznym kliknięciem

Największą nowością w Pro X2 Superstrike jest system HITS, czyli Haptic Inductive Trigger System. Logitech odchodzi tu od klasycznych mechanicznych mikrostyków, które od lat dominują w myszach gamingowych. Zamiast fizycznego przełącznika mamy układ indukcji elektromagnetycznej składający się z cewki i magnesu, brak fizycznego kontaktu przy aktywacji oraz cyfrowo sterowaną symulację kliknięcia.

Co to oznacza w praktyce? Według danych producenta system HITS może skrócić opóźnienie kliknięcia nawet o 30 ms względem tradycyjnych przełączników mechanicznych. W świecie e-sportu, gdzie milisekundy decydują o wyniku rundy, to różnica realnie odczuwalna.

Brak fizycznego styku

Brak fizycznego styku daje jeszcze jedną przewagę – pełną personalizację działania przycisków. W Pro X2 Superstrike użytkownik może ustawić dziesięć poziomów aktywacji kliknięcia i pięć punktów resetu Rapid Trigger. To rozwiązanie znane z nowoczesnych klawiatur magnetycznych Hall Effect trafia teraz do świata myszy. Możesz ustawić ultrakrótki, turniejowy klik do FPS-ów albo głębszą aktywację do pracy czy gier RPG.

Skoro nie ma fizycznego styku, czy nie brakuje prawdziwego kliku? Logitech rozwiązał to poprzez zintegrowany aktuator haptyczny, który symuluje odczucie kliknięcia. Działa to podobnie jak Force Touch w MacBookach – fizycznie nic nie przeskakuje, ale odczucie jest bardzo realistyczne. Użytkownik może wybrać sześć poziomów intensywności haptyki oraz spersonalizować ustawienia w aplikacji Logitech G HUB. Efekt pozwala mieć ultralekki, niemal bezgłośny klik albo mocne, wyraźne potwierdzenie aktywacji.

Sprawdzone serce – sensor Hero 2

Choć system kliknięcia jest zupełnie nowy, Logitech nie eksperymentował z sensorem. Pro X2 Superstrike korzysta z dobrze znanego i cenionego Hero 2. Specyfikacja robi wrażenie: DPI od 100 do 44 000, prędkość śledzenia 888 IPS oraz akceleracja 88 G. Testy prowadzone były na podkładce Logitech G640. To parametry klasy e-sportowej, które w praktyce zapewniają perfekcyjne śledzenie ruchu nawet przy bardzo dynamicznej grze.

Pro X2 Superstrike obsługuje polling rate do 8000 Hz w technologii Lightspeed, co oznacza raportowanie pozycji myszy co 0,125 ms. W połączeniu z HITS daje to jeden z najniższych możliwych czasów reakcji w segmencie bezprzewodowym.

Bateria i konstrukcja

Nowy model zachowuje konstrukcję znaną z Pro X Superlight 2. Mysz ma identyczne wymiary, ten sam ergonomiczny kształt, ładowanie przez USB-C oraz pełną kompatybilność z podkładką Powerplay. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 90 godzin, czyli około 5 procent mniej niż w poprzedniku. Waga jest nieco większa w porównaniu do Superlight 2, jednak w praktyce różnica powinna być nieodczuwalna.

Specyfikacja Logitech Pro X2 Superstrike

Logitech Pro X2 Superstrike

Sensor: Hero 2

Czułość: 100 – 44 000 DPI

Maksymalna akceleracja: 88 G

Maksymalna prędkość śledzenia: 888 IPS

Maksymalny polling rate: 8 000 Hz

Czas pracy na baterii: do 90 godzin

Wymiary: 125 × 63,5 × 40 mm

Waga: 61 g

Cena Logitech Pro X2 Superstrike

Logitech Pro X2 Superstrike wprowadza rewolucję, ale też dużo wyższą cenę - w polskich sklepach myszka kosztuje 769 zł. To wyraźnie więcej niż trzeba zapłacić za zwykły model Logitech Pro X Superlight 2 (obecnie można go kupić za ok. 499 zł). Różnica w cenie wynika przede wszystkim z nowej technologii HITS. Czy gracze będą w stanie dopłacić za mniejsze opóźnienie, regulowany punkt aktywacji, technologię bez zużywających się mikrostyków i konfigurowalną haptykę? To już pewnie zależy od oczekiwań i dostępnego budżetu, ale nie jest to sprzęt dla szerokiego grona odbiorców.

Logitech chwali się, że myszka Pro X2 Superstrike została opracowana we współpracy z ponad 100 profesjonalnymi graczami e-sportowymi z NAVI, G2, GEN.G, BLG, FlyQuest RED i innych drużyn. G2 wygrało nawet turniej VCT Americas Stage 2 na prototypie SUPERSTRIKE.