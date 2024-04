Firma HP zasłynęła z mało przyjaznej polityki, która wymusza stosowanie drogich, oryginalnych tuszy do drukarek. Niektórzy już mają tego dosyć. Rozgoryczeni użytkownicy złożyli pozew zbiorowy przeciwko amerykańskiemu gigantowi.

Kwestia ograniczania możliwości używania zamienników tuszów w drukarkach HP jest znana od kilku lat. Zakładając, że wybór dobrej drukarki do domu lub biura bardzo często sprowadza się nie tylko do doboru odpowiednich parametrów, ale też do wygody użytkowania i kosztu wydruków, powoduje to poważne problemy.

Użytkownicy pozywają firmę HP

Użytkownicy złożyli pozew zbiorowy przeciwko firmie HP, który dotyczy wymuszonej aktualizacji oprogramowania drukarek – nowy firmware zaczął blokować możliwość wykorzystania tuszów innych firm. Producent przy okazji miał podnieść ceny oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, co naraziło użytkowników na dodatkowe koszty.

Użytkownicy twierdzą, że działania producenta są równoznaczne z monopolem na rynku części zamiennych. Domagają się odszkodowania za zakup bezużytecznych tuszy innych firm.

Producent argumentuje, że jego drukarki są zaprojektowane do działania wyłącznie z oryginalnymi tuszami, jednak użytkownicy twierdzą, że nigdy nie zgodzili się na zakup drukarek obsługujących wyłącznie oryginalne wkłady HP.

Kto na tym zyska?

Czy pozew wpłynie na podejście firmy HP? Można tutaj mieć poważne wątpliwości. Firma HP jest znana ze swojej kontrowersyjnej polityki. Jakiś czas temu dyrektor generalny otwarcie przyznał, że zmuszanie klientów do zakupów oryginalnych tuszów jest inwestycją i wpisuje się w model biznesowy przedsiębiorstwa.

Można jednak decydować portfelem. W takiej sytuacji użytkownicy mogą się odwrócić od producenta i przejść do konkurencji, która nierzadko oferuje lepsze podejście do klienta.

Źródło: TechSpot, foto: Adobe Stock