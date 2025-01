Tanie jak barszcz, lekkie jak piórko. Huawei FreeBuds SE 3 już w Polsce

Huawei wprowadza na polski rynek nowe słuchawki TWS w cenie do 200 zł. FreeBuds SE 3 pod kilkoma względami wypadają korzystniej od znacznie droższej konkurencji.

Pod względem projektowym i funkcjonalnym FreeBuds SE 3 zdają się stanowić tańszą alternatywę dla słuchawek AirPods 4 bez ANC Apple’a. I to znacznie tańszą.

Huawei FreeBuds SE 3 - cena i dostępność w Polsce

Huawei wycenił swoje nowe słuchawki raptem na 199 zł. FreeBuds SE 3 dostępne są w wielu popularnych sklepach, ale klienci Huawei.pl mogą liczyć na prezent w postaci darmowego ubezpieczenia na wypadek zgubienia. Uprawnia ono do 50-procentowej zniżki na zakup pojedynczej słuchawki.

Przewidziane przez producenta wersje kolorystyczne to czarna oraz beżowa.

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 są wyjątkowo lekkie

Nowe akcesorium nie ma aktywnej redukcji szumów, ale rekompensuje to wagą wynoszącą raptem 3,8 g na słuchawkę. To o 12 proc. mniej niż w przypadku i tak nieźle wypadających AirPods 4 (4,3 g).

Jednocześnie nie odbiło się to przesadnie na baterii. Huawei deklaruje, że z głośnością ustawioną na 50 proc. słuchawki FreeBuds SE 3 grają nawet 9 godzin, a czas ten można wydłużyć do 49 godzin dzięki etui. W przypadku AirPodsów 4 deklarowany czas pracy to kolejno 5 i 30 godzin.

Zastosowany przetwornik audio jest 10-milimetrowy, a więc mniejszy od tego w słuchawkach Apple’a (11 mm). Huawei zastosował za to świeższy moduł Bluetooth 5.4 (zamiast 5.3 w AirPods 4).

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 3 reagują na 2- i 3-krotne stuknięcia, co pozwala na pauzowanie i wznawianie odtwarzania, odbieranie i kończenie rozmów oraz przełączanie utworów bez konieczności sięgania po telefon. Etui pokryto zaś tworzywem imitującym skórę, a certyfikat IP54 świadczy o odporności słuchawek na zachlapania.